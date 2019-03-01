В Туле расчищают территории вдоль ж/д путей

К масштабным работам приступили в прошлом году.

О ходе работ рассказал заместитель начальника железной дороги по территориальному управлению Александр Потапенко. провели совместный объезд по вопросам благоустройства территорий, прилегающих к железнодорожным путям.

– В прошлом году мы приступили к работам по расчистке полосы отвода. По мере выполнения работ появляются новые совместные с администрацией задачи — приведение в порядок ограждений, фасадов предприятий, домовладений, ликвидации поросли, незаконных строений, — сказал Александр Потапенко.

Специалисты Управления по административно-техническому надзору напоминают собственникам зданий о необходимости соблюдения Правил благоустройства, выдают предписания на выполнение работ.

Часть предписаний уже исполнена, вдоль полосы отвода в ходе объезда свежеокрашенные здания, новые заборы.

Евгений Авилов в ходе выездного совещания отметил, что уже виден положительный результат в Пролетарском округе. Здесь ликвидировано более 100 ветхих незаконных построек, расчищены территории после сноса. Большую часть спецтехники привлекли РЖД.

- Сегодня мы объехали три округа — Привокзальный, Зареченский, Пролетарский. Помимо сноса бесхозных строений, ликвидации поросли и приведении в порядок фасадов, планируем также выполнить ремонт мостов и переездов, находящихся над железнодорожной дорогой. Средства на ремонт будут выделены из городского бюджета в этом году, — отметил глава администрации города Тулы Евгений Авилов.