новости
новости
Регистрация
В Туле расчищают территории вдоль ж/д путей

В Туле расчищают территории вдоль ж/д путей

К масштабным работам приступили в прошлом году.

О ходе работ рассказал заместитель начальника железной дороги по территориальному управлению Александр Потапенко. провели совместный объезд по вопросам благоустройства территорий, прилегающих к железнодорожным путям.

– В прошлом году мы приступили к работам по расчистке полосы отвода. По мере выполнения работ появляются новые совместные с администрацией задачи — приведение в порядок ограждений, фасадов предприятий, домовладений, ликвидации поросли, незаконных строений, — сказал Александр Потапенко.

Специалисты Управления по административно-техническому надзору напоминают собственникам зданий о необходимости соблюдения Правил благоустройства, выдают предписания на выполнение работ.

Часть предписаний уже исполнена, вдоль полосы отвода в ходе объезда свежеокрашенные здания, новые заборы.

Евгений Авилов в ходе выездного совещания отметил, что уже виден положительный результат в Пролетарском округе. Здесь ликвидировано более 100 ветхих незаконных построек, расчищены территории после сноса. Большую часть спецтехники привлекли РЖД.

- Сегодня мы объехали три округа — Привокзальный, Зареченский, Пролетарский. Помимо сноса бесхозных строений, ликвидации поросли и приведении в порядок фасадов, планируем также выполнить ремонт мостов и переездов, находящихся над железнодорожной дорогой. Средства на ремонт будут выделены из городского бюджета в этом году, — отметил глава администрации города Тулы Евгений Авилов.

сегодня, в 15:36 −8
Другие статьи по темам
Событие
железнодорожные путиблагоустройствоТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Смартфоны шпионят за нами: Зачем приложения записывают наши разговоры и как избежать прослушки
Смартфоны шпионят за нами: Зачем приложения записывают наши разговоры и как избежать прослушки
Лекции курса «Ростелеком. DataTalks» будут бесплатно доступны тулякам в интернете
Лекции курса «Ростелеком. DataTalks» будут бесплатно доступны тулякам в интернете
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.