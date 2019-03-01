Смартфоны шпионят за нами: Зачем приложения записывают наши разговоры и как избежать прослушки

Мобильные приложения могут записывать разговоры. Роскачество рассказывает, как жить с этим знанием, что делается с информацией, которые собирают приложения.

Смартфон — шпион

Смартфон, зараженный вредоносной программой, становится «мобильным шпионом»: он может перехватывать и отправлять смс, активировать видеозапись, делать снимки экрана, копировать контакты, фотографии и сохраненные документы.

Однако немногие знают, что «шпионить» за пользователями могут и вполне безобидные на первый взгляд приложения, например, мессенджер, который распознает и анализирует речь в своих целях, или фонарик, запрашивающий доступ к фотографиям и контактам. Роскачество совместно с экспертами по кибербезопасности расскажет, как безопасно жить с этим знанием.

Даниил Чернов, руководитель направления Solar appScreener компании Ростелеком-Solar:

Даниил Чернов – Мобильные приложения могут осуществлять запись разговоров пользователей. Разработчики объясняют необходимость запросов приложениями доступа к пользовательским данным, в том числе к содержимому голосовых сообщений, именно требованиями функциональности. Хотя зачастую эти функции не являются первостепенными, например, тот же голосовой поиск в геоприложениях. В общем, вещь удобная, но не первой значимости для подобной программы.

Собранные голосовые данные разработчики приложений активно используют в маркетинговых целях, назойливо демонстрируя пользователям таргетированную рекламу. Например, вы поговорили рядом с телефоном о своем любимом хобби или предстоящей поездке — и в вашем мобильном браузере стала активно демонстрироваться реклама товаров и услуг на эту тему.

Принято считать, что пользовательские данные собираются и используются в обезличенном виде. Однако с помощью сбора дополнительной информации о пользователе, например, в социальных сетях, такие данные из обезличенных можно легко превратить в однозначно идентифицирующие пользователя. И здесь уже открывается возможность для различного рода злоупотреблений.

Реклама, которая преследует тебя, повышенное энергопотребление устройства — как еще прослушка может повлиять на вашу жизнь?

Открываются широкие горизонты для шантажа — нередки случаи, когда пользователю звонит мошенник и сообщает, что у него есть некие видео- и аудиозаписи, которые будут опубликованы, если не перевести крупную сумму. Чаще всего это блеф, однако пользователи, которым есть, что скрывать, вступают в диалог с мошенниками и даже высылают им деньги за молчание.

Если человек более-менее известен и дорожит репутацией, он будет готов заплатить внушительную сумму за неразглашение приватной информации.

Мы рекомендуем пользователям внимательнее относиться к запросам доступа к микрофону, камере, контактам и фото от приложений и всегда задумываться, действительно ли им нужна эта функция, или без нее можно обойтись. Стоит проверить все доступы уже сейчас, это делается в настройках. Наверняка какие-то из них вас удивят.

Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, дал конкретные рекомендации, как избежать прослушки:

Антон Куканов – Если вы всерьез озадачены вопросом конфиденциальности и не хотите, чтобы мобильные приложения вас прослушивали, — ограничьте доступ мессенджеров и других приложений к микрофону и не используйте аудиосообщения, тем более что это еще и не всегда удобно для получателей. Менее радикальный способ — не использовать голосовые команды для выполнения функций мобильных приложений. Они ждут от нас ключевые слова и поэтому слушают и анализируют всю поступающую информацию.

Однако есть приложения, которые сами по себе являются мобильными шпионами.

Вячеслав Васин, ведущий аналитик департамента аудита и консалтинга Group-IB:

– Раньше при установке мобильного приложения на платформу Android владелец смартфона, не читая внимательно условия пользовательского соглашения и запрашиваемые права, кликал «Установить» — в его телефоне поселялся мобильный шпион, который получал достаточно широкие возможности: включать микрофон пользователя, фронтальную или тыловую камеры и т. д. Причем большинство из этих действий выполнялись в фоновом режиме — незаметно для пользователя. Однако теперь, уже с версии Android 6.0, получить «расширенные» права незаметно для пользователя мобильному приложению стало гораздо сложнее, так как был внедрен специальный механизм запроса прав (по аналогии с iOS)».

Осталось незначительное количество случаев, когда мобильные приложения смогут «прослушивать» пользователя:

Пользователь сам доверяет вредоносному программному обеспечению и подтверждает нажатием право на запись (игнорирует предупреждения). Здесь следует оговориться, что на последних версиях Android прослушивание в фоне может быть запрещено. Вредоносное программное обеспечение использует технику Tapjacking (overlay) для получения необходимых прав на прослушивание. Корпоративные приложения или приложения, установленные с правами администратора (например, могут быть установлены при временном физическом доступе к устройству). Подобные программы могут не только прослушивать пользователя, но и контролировать его интернет-трафик, блокировать устройство и т. д. Приложения, которые используют открытые или закрытые уязвимости производителей смартфонов для повышения прав в системе.

Большинство опасностей подстерегают пользователей операционной системы Android. Разработка вредоносных программ под iOS пока еще стоит больших денег, хотя такие вирусы, конечно, существуют и нацелены, в основном, на устройства с джейлбрейком (jailbreak), где отключены встроенные средства защиты и используются права администратора.

Общие рекомендации для пользователей

устанавливать приложения только из официальных магазинов (App Store и Google Play);

своевременно обновлять операционную систему;

внимательно изучать список запрашиваемых прав на операционной системе Andorid до версии 6.0;

внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации и пр., если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

В своих исследованиях Центр цифровой экспертизы Роскачества опирается на Стандарт, в котором одним из требований к мобильным приложениям является наличие запроса только оправданных разрешений.