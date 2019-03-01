Как изменится жизнь туляков с 1 марта

Фото Алексея Пирязева.

Какие законы вступают в силу с 1 марта 2019 года, рассказывает Myslo.

дачники обязаны сообщать о стройке

Закончился упрощенный порядок регистрации прав на объекты капитального строительства.

С 1 марта владелец садового участка или участка под индивидуальное жилищное строительство, который начинает возводить дом или не закончил строительство, для оформления постройки должен подать уведомление о начале работ в местную администрацию.

После получения уведомления администрация в течение 7 дней должна будет проверить параметры будущего строительства, если запланированный объект недвижимости будет соответствовать установленным требованиям, то начало строительства согласуют.

Получение согласования от органов местного самоуправления дает право осуществлять строительство в течение 10 лет со дня направления в администрацию уведомления.

По окончании строительства в администрацию необходимо будет снова отправить уведомление о завершении строительства с приложением документов: техническим планом объекта, подготовленным кадастровым инженером, и сведением об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности на возведенный объект недвижимости.

Без уведомлений можно возводить баню, беседку или сарай.

Подать уведомление в администрацию можно в электронном виде через официальный портал государственных услуг и в бумажном виде через отделения МФЦ, а также направив заказным письмом.

Если туляки построили дом и не воспользовались упрощенным порядком регистрации права собственности до 1 марта 2019 года или строят дом без направления уведомления о планируемом строительстве, то фактически создается самовольная постройка. Это значит, что суд может обязать их снести эту самовольную постройку или привести ее в соответствие с градостроительными требованиями.

Снос самовольной постройки и приведение ее в соответствие осуществляется за счет собственника земельного участка.

Ссылка на закон.

лицензии на автобусные перевозки

С 1 марта 2019 года в стране вводится обязательное лицензирование автобусных перевозок.

Без лицензии смогут ездить только автобусы, которые занимаются перевозками для государственных структур или не выезжают на дороги общего пользования.

За перевозки без лицензии ждут крупные штрафы: физлицам – 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — 100 тысяч рублей, юридическим лицам — 400 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена приостановка деятельности на три месяца либо конфискация транспортного средства. Об этом говорится в статье 14.1.2 КоАП РФ.

Все компании, занимающиеся автобусными перевозками, обязаны были получить лицензии до 1 марта.

До сегодняшнего дня никаких разрешений на автобусные перевозки не требовалось, что приводило к нарушениям: например, под видом заказных автобусов выполнялись регулярные рейсы. При этом владельцы автобусов не следили за состоянием своего автопарка, не выполняли требований к труду и отдыху водителей.

Ссылка на закон.

обязательная маркировка сигарет

С 1 марта 2019 года вводится обязательная маркировка табачных изделий. Сигаретные пачки дополнительно промаркируют в целях защиты от контрафакта.

Дополнительные средства идентификации позволят отслеживать оборот табачных изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность их происхождения.

Ссылка на закон.

аварийно-диспетчерские службы загнали в рамки

С 1 марта вступают в действие правила, регламентирующие работу аварийно-диспетчерских служб.

По новым правилам диспетчер должен будет ответить на телефонный звонок в срок не более 5 минут, а если не успел, обязан будет сам перезвонить человеку в ближайшие 10 минут. Или оставить ему сообщение.

Все аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем (вода, канализация, свет) должны быть локализованы не позднее чем через 30 минут с момента регистрации заявки. На устранение дают не более 3 суток с даты повреждения.

Пробить засор внутридомовой инженерной системы или мусоропровода коммунальщики должны за два часа.

Ссылка на постановление.

Кадастровая оценка по-новому

Новый порядок определения кадастровой оценки вступает в действие 2 марта 2019 года.



Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 сентября 2018 г. №514 устанавливает порядок определения кадастровой стоимости новых (или вновь учтенных) объектов, а также тех, у которых изменились количественные и качественные характеристики, либо при включении сведений в ЕГРН. Прежде всего, это земельные участки, незавершенное строительство, отдельные помещения в зданиях и машино-места.

Кадастровая стоимость недвижимости рассчитывается путем умножения площади объекта на УПКС (удельный показатель кадастровой стоимости).

Ссылка на приказ.