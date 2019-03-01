На модернизацию водопроводных сетей в Туле нужно около 730 млн рублей

Фото из архива Myslo.

28 февраля в правительстве Тульской области состоялось совещание по вопросу модернизации сетей водоснабжения в регионе.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что в регионе проблема модернизации системы водоснабжения – одна из наиболее острых. Особенно для Тулы, где проживает треть жителей региона. На совещании в конце прошлого года было принято решение провести модернизацию магистральных сетей областного центра.

Тогда губернатор поручил администрации города совместно с «Тулагороводоканалом» разработать до 1 марта трехлетнюю программу замены водопроводных сетей с использованием средств местного бюджета и инвестиций, начиная с 2019 года.

Координировал выполнение поручения главы региона первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. Он сообщил, что был проведен анализ аварийных ситуаций. Выявлены проблемные участки. Проведено ранжирование необходимых работ. Предложенный план трехлетней программы включает финансирование мероприятий со стороны города и «Тулагорводоканала».

Глава администрации Тулы Евгений Авилов доложил, что комплексная программа включает в себя замену наиболее ветхих и проблемных участков Маслово-Песоченского и Медвенско-Осетровского водозаборов.

В 2019 году запланированы перекладка аварийного участка магистральных сетей водоснабжения протяженностью около 4 км на сумму более 114 млн рублей и разработка проектной документации на капитальный ремонт водоводов, которые будут отремонтированы в 2020 и 2021 годах.

На 2020 год запланирован капитальный ремонт водоводов 2-го и 3-го подъемов Песоченского водозабора общей протяженностью более 10 км на сумму порядка 300 млн рублей.

В 2021 году, согласно плану, будет капитально отремонтирован и водовод 1-го подъема Песоченского водозабора – более 14 км на сумму почти 300 млн рублей.

По предварительным подсчетам, общие вложения по программе за три года составят около 730 млн рублей.

Также город готовит документы для привлечения внебюджетных источников.

Кроме того, запланировано участие Тулы в программе «Чистая вода Тульской области». Условия участия в ней: 50% финансирования администрации Тулы, 50% – регионального правительства.

В программу вошли мероприятия по ремонту сетей водоснабжения в поселках Барсуки (3,5 км) и Ленинский (2,8 км). Общая сумма финансирования – более 45 млн рублей.

Губернатор отметил, что в городе должна быть официально утверждена муниципальная программа замены сетей. Каждый год ее нужно дополнять мероприятиями на следующие периоды с учетом бюджетного процесса и трехлетнего планирования.

Министр строительства и ЖКХ региона Элеонора Шевченко отметила, что в целях улучшения водоснабжения на 2019 год по федеральной программе «Чистая вода» для города забронировано 42,5 млн руб.

Как отметила министр, уже в этом году необходимо приступить к разработке проектной документации на объекты, которые Тула планирует включить в программу до 2024 года.

Глава региона поручил Евгению Авилову взять на личный контроль подготовку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения.

Генеральный директор АО «Тулагорводоканал» Эдуард Головин сообщил, что администрация города совместно с предприятием разработала и утвердила план мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества за счет арендной платы на 2019 год на общую сумму 45 млн рублей. Согласно плану, предполагается перекладка сетей водоснабжения протяженностью 3,9 км.

Глава региона обратил внимание и на необходимость модернизации обезжелезивающих станций. Губернатор отметил, что важно обеспечить не только бесперебойную подачу водоснабжения, но и качество воды.

– Перечисленные мероприятия должны быть выполнены в указанные сроки, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Подводя итоги совещания, губернатор дал ряд поручений администрации Тулы:

до 1 апреля 2019 года утвердить муниципальную программу по замене водопроводных сетей на три года;

ежегодно проводить актуализацию программы по замене водопроводных сетей для сохранения трехлетнего периода планирования;

до 1 апреля 2019 года представить в минстрой Тульской области проектно-сметную документацию для включения объектов водоснабжения в программу «Чистая вода» на 2019 год;

до 1 сентября 2019 года разработать и представить проектно-сметную документацию для включения объектов водоснабжения в программу «Чистая вода» на 2020 год.

Также Алексей Дюмин рекомендовал водоканалу до 1 мая 2019 года согласовать с администрацией план мероприятий по текущему ремонту в рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов.

В завершение глава региона обратил внимание участников совещания на необходимость информирования жителей о планах по замене водопроводных сетей не только на ближайшее время, но и на весь период реализации трехлетней программы.