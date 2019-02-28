В Туле девушка взяла у прохожего айфон позвонить и сбежала

Заместитель прокурора Центрального района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой, не работающей, не имеющей регистрации на территории РФ 23-летней девушки. Она обвиняется в ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

В ходе следствия установлено, что 14 января девушка попросила прохожего одолжить ей iPhone, чтобы позвонить. Получив телефон, злоумышленница сбежала.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, своими действиями обвиняемая причинила потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 40 000 рублей.

В ходе предварительного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.