Впервые в Туле провели операцию по эндопротезированию коленного сустава, используя инновации

Фото минздрава Тульской области.

Импланты Stryker Knee Triathlon являются передовыми инновационными технологиями в практике ведущих клиник мира.

На базе ортопедического отделения ГУЗ «ТОКБ №2 им. Л. Н. Толстого» впервые в Тульской области врачи провели операцию по эндопротезированию коленного сустава системой последнего поколения Stryker Knee Triathlon с сохранением задней крестообразной связки и замещением надколенника.

Импланты такого уровня являются передовыми инновационными технологиями в практике ведущих клиник мира и соответствуют самым высоким требованиям современной ортопедии.

Как сообщает минздрав Тульской области, для успешного применения данного типа эндопротезов врачи отделения прошли обучающие курсы в Санкт-Петербурге и Ярославле. Первые операции выполнялись под контролем ведущих хирургов-ортопедов Москвы и Иваново.

По словам главного врача ГУЗ «Тульская областная клиническая больница №2 им. Л. Н. Толстого» Вадима Даильнева, многие российские клиники для артропластик коленного сустава используют эндопротезы устаревших, но хорошо себя зарекомендовавших модификаций.

– Мы внедрили современную методику, которая позволяет сохранить связочный аппарат, обеспечить стабильную амплитуду движений в коленном суставе и быстрое восстановление пациента. Эндопротезы такого типа обеспечивают максимальный комфорт для пациента, позволяют им вести активный образ жизни, – отметил Вадим Даильнев.