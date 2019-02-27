новости
новости
Регистрация
В Новомосковске приставы запретили перевозку пассажиров на неисправных автобусах

В Новомосковске приставы запретили перевозку пассажиров на неисправных автобусах

В течение 40 дней транспортная компания должна устранить все неполадки.

На исполнении в новомосковском отделе судебных приставов находится исполнительное производство в отношении транспортной компании о запрете эксплуатации четырех автобусов сроком на 40 суток.

Проверка показала, что компания-перевозчик нарушает лицензионные требования – на маршруты выходят автобусы, оборудованные дополнительными элементами, которые закрывают проход к аварийному выходу, сидения в салоне не закреплены. Также в автобусах не работают фары и замки дверей аварийного выхода.

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии».

Суд постановил приостановить деятельность транспортной компании на 40 суток и запретил ей использовать неисправные автобусы. За этот срок руководство обязано устранить выявленные нарушения.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:38 0
Другие статьи по темам
Событие
приостановление деятельностиУФССП России по Тульской областисудебные приставынеисправные автобусыперевозка пассажиров
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Министр здравоохранения РФ проинспектировала работу Тульского центра медицины катастроф
Министр здравоохранения РФ проинспектировала работу Тульского центра медицины катастроф
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.