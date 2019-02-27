В Новомосковске приставы запретили перевозку пассажиров на неисправных автобусах

В течение 40 дней транспортная компания должна устранить все неполадки.

На исполнении в новомосковском отделе судебных приставов находится исполнительное производство в отношении транспортной компании о запрете эксплуатации четырех автобусов сроком на 40 суток.

Проверка показала, что компания-перевозчик нарушает лицензионные требования – на маршруты выходят автобусы, оборудованные дополнительными элементами, которые закрывают проход к аварийному выходу, сидения в салоне не закреплены. Также в автобусах не работают фары и замки дверей аварийного выхода.

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии».

Суд постановил приостановить деятельность транспортной компании на 40 суток и запретил ей использовать неисправные автобусы. За этот срок руководство обязано устранить выявленные нарушения.