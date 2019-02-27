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Туляков предупреждают об аномально низком атмосферном давлении
Фото из архива Myslo.

Туляков предупреждают об аномально низком атмосферном давлении

Показатели упадут на 18 единиц.

28 февраля в Тульской области ожидается аномально низкое атмосферное давление. Оно составит 723 мм рт. ст. Синоптики сообщают, что это связано с циклоническим вихрем, который направляется с севера Скандинавии на юго-восток.

Резкие перепады атмосферного давления на пониженном фоне плохо переносят люди с заболеваниями сердца и сосудов. Метеочувствительным людям, а также людям, страдающим гипертонией или гипотонией, следует быть осторожными.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:30 +3
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