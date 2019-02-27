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За год туляки взяли кредитов на 115,5 млрд рублей

За год туляки взяли кредитов на 115,5 млрд рублей

Это на 37,6% больше, чем годом ранее.

За 2018 год жители Тульской области получили в банках кредитов на сумму 115,5 млрд рублей. Это на 37,6% больше, чем годом ранее. Об этом Myslo сообщили в Отделении Тула ГУ Банка России по ЦФО.

Подавляющее большинство кредитов взято в российских рублях. Кредиты в иностранной валюте составляют всего 0,36% от общего объема средств.

Ссудный портфель физических лиц на начало 2019 года составил в регионе 141,6 млрд рублей.

На начало 2019 года на территории Тульской области действовал 1 региональный банк, 7 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, 3 представительства кредитных организаций, открытых на территории области, 257 внутренних структурных подразделений кредитных организаций и их филиалов (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:57 +1
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