Два жителя Кот-д'Ивуара остались после ЧМ в Туле в надежде заключить контракт с любым футбольным клубом

Фото: Р-Спорт.

Только их мечта так и не сбылась – молодые люди нарушили сроки пребывания в РФ, и их выдворили.

Центральный районный суд рассмотрел два административных дела, абсолютно идентичных. Граждане Кот-д'Ивуара — Диавар Брахим и Абубакар Кулибали — обвинялись в ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, т. е. в нарушении режима пребывания в РФ.

В суде выяснилось, что молодые люди приехали в Россию на чемпионат мира по футболу, который проходил летом 2018 года. Однако выехать обратно домой они не захотели. Диавар и Абубакар приехали в нашу страну не только посмотреть главный футбольный турнир, у парней была мечта — стать футболистами. Они хотели заключить контракт с любым футбольным клубом.

В Тульскую область ивуарийцы приехали, чтобы провести переговоры с одним из ФК.

В нашем регионе они проживали без получения регистрации у незнакомой им женщины.

Иностранцы пояснили судье, что своевременно выехать из России они не смогли, поскольку ожидали снижения цены на авиабилеты. А когда стоимость снизилась, парням отказали в выезде из-за нарушения миграционного законодательства РФ.

Ивуарийцев суд признал виновными, назначил по 2000 рублей штрафа и принудительное выдворение. Ожидали отлета несостоявшиеся футболисты в Центре временного содержания иностранных граждан в Кимовске.

Как стало известно Myslo, иностранцы уже улетели домой.

был случай

Подобный случай в Тульской области не первый. Myslo в ноябре 2018 года писал о 19-летнем Самуэле — гражданине Конго, который застрял в России после чемпионата мира по футболу.

Самуэль приехал на ЧМ из Конго, познакомился с девушкой, влюбился в нее и решил остаться в столице. У него украли деньги, документы, возлюбленная бросила иностранца. Его несколько раз избивали на улицах Москвы.

От беспомощности и обиды он пошел пешком, куда глаза глядят. Путь его пролегал в течение нескольких дней вдоль железной дороги. Обнаружили его около деревни Кошкино Заокского района Тульской области.

Неравнодушные местные жители приютили парня, помогли с одеждой и продуктами питания. Пользуясь гугл-переводчиком (Самуэль разговаривает только на французском), он рассказал им свою историю.