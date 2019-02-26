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Результатами соревнований «Лыжня Веденина» туляки делились в мессенджерах
Фото Сергея Боброва.

Результатами соревнований «Лыжня Веденина» туляки делились в мессенджерах

Tele2 проанализировал активность абонентов в Дубне, где 16 февраля прошел ежегодный лыжный забег.

В сети было зарегистрировано на 30% больше клиентов, чем в
обычный день. Эмоциями от соревнований гости и участники предпочли делиться в интернете.

Церемония открытия соревнований проходила с 11.30 до 12.00. В это время на территории «Лыжни Веденина» количество звонков в сети Tele2 увеличилось на 10% по сравнению со средними значениями. С 12.00 до 15.00, когда проходил забег, туляки снизили голосовую и интернет-активность. А во время торжественной части мероприятия объем интернет трафика в соцсетях и мессенджерах вырос втрое.


Максим Балышев, технический директор макрорегиона «Центр» Tele2.


- «Лыжня Веденина» в Дубне — это одно из любимых мероприятий у жителей нашего региона. Ведь забег проходит в честь почетного гражданина Тульской области, чемпиона Олимпийских игр и мира, заслуженного мастера спорта СССР Вячеслава Петровича Веденина. Рад отметить, что несмотря на массовость соревнований, все наши абоненты при помощи скоростного интернета и звонков смогли с комфортом поделиться с близкими эмоциями и результатами забега.


Покрытие высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи Tele2 развернуто на территории, где проживает более 96% жителей Тульской области. При этом оператор продолжает развитие сети. В 2019 году запланировано масштабное строительство базовых станций в селах и поселках региона.

сегодня, в 16:39
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активность абонентов Tele 2посетители делились впечатлениями в мессенджерах

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