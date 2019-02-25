27 и 28 февраля на улице Менделеевской в Туле запретят стоянку

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения 27-28 февраля в городе Туле Всероссийского совещания с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта

27-28 февраля с 6.00 до 22.00 по ул. Менделеевская на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская, на площади Ленина будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.