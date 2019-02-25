Дорожный гороскоп: советы от тульской Госавтоинспекции

Избежать неприятностей поможет повышенная внимательность и осторожность, а также строгое соблюдение ПДД.

На этой неделе у Овнов будет складываться впечатление, что руль крутится «сам собой», причем всегда именно в ту сторону, в которую необходимо. Это замечательно, но все же расслабляться не стоит. Будьте внимательны, контролируйте ситуацию.

Тельцам в ближайшие дни будут открыты все дороги. Только под «кирпич» не стоит заезжать – проехать-то вы, возможно, проедете, но придется заплатить штраф.

Близнецы, вспомните правила парковки и старайтесь соблюдать их. В противном случае вы рискуете обнаружить свой автомобиль на штрафстоянке.

Звёзды прогнозируют, что Раки могут увлечься демонстрацией собственной лихости и ходовых качеств автомобиля. Это может оказаться слишком дорогим и крайне опасным удовольствием.

Львы, помните: на встречной полосе лучше не задерживаться. Не стоит также объезжать закрытые шлагбаумы и проявлять агрессию на дороге. Судьба благоволит законопослушным водителям.

На этой неделе Девам вряд ли придется много ездить, так что вполне можно отдать машину на проверку в руки заботливых и профессиональных механиков.

Весы смогут оказаться в нужном месте в нужное время и помочь другим автомобилистам – проверьте наличие в багажнике знака аварийной остановки, огнетушителя, аптечки и буксировочного троса.

Если Скорпионам предстоит дальняя дорога, лучше как следует выспаться. Так и уверенность в своих силах будет на должном уровне и реакция не подведёт в нужный момент.

У Стрельцов, похоже, будет весьма противоречивое настроение. С одной стороны, вас может одолеть апатия, с другой – внутренний голос потребует удовлетворения своих «гоночных» амбиций. Рекомендуется проявлять осторожность и придерживаться «золотой середины».

В начале недели Козероги будут не в лучшей водительской форме. Стоит избегать опасных маневров – увернувшись от одного участника движения, вы рискуете задеть другого. Начиная со среды, дни будут более благоприятными для поездок.

Водолеи, сейчас не время менять железного коня. Звезды говорят, что ваша машина в хорошем техническом состоянии. Неделя будет весьма удачной для дальних маршрутов. Только не забывайте проверять давление в шинах.

Соблюдать осторожность при поездках и быть особенно внимательными на светофорах рекомендуется Рыбам. Не пытайтесь слишком резко стартовать, держите дистанцию.