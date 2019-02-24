В Туле на площадке перед ТРЦ «Макси» прошла акция «Мужское здоровье»
Все мужчины могли проверить свое здоровье и получить рекомендации врачей быстро и бесплатно.
24 февраля на площадке перед ТРЦ «Макси» выстроились сразу три медицинских передвижных комплекса. В каждом из них провели прием сразу несколько высококвалифицированных врачей. Все это в рамках акции «Мужское здоровье».
Все участники акции получили бесплатные консультации врачей-специалистов и прошли целый спектр обследований:
- флюорография легких;
- осмотр полости рта, аутофлуоресцентная стоматоскопия и консультация врача-стоматолога с целью ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта;
- дерматоскопия и осмотр врачом-дерматологом с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний и рака кожи;
- забор крови на определение простат-специфического антигена (ПСА);
- электрокардиография в покое (ЭКГ);
- измерение функционального состояния легких — спирометрия, экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина в крови.
Получить медицинские услуги могли все мужчины, для этого не требовалось даже предъявление документов.
Ольга Касторных, заведующая отделом ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я. С. Стечкина»:
Ольга Касторных
- Подобную акцию мы проводим уже не в первый раз. В прошлом году вели прием пациентов также на площадке перед ТРЦ «Макси». Акция пользовалась популярностью, те или иные обследования прошли около 100 мужчин разных возрастов. Среди пациентов были выявлены, в том числе, онкологические заболевания. В этом году условия акции не изменились: обследования и консультации врачей проводятся абсолютно бесплатно и без записи. Каждый пациент получает индивидуальные рекомендации по сохранению здоровья. Если же кому-то будет необходимо дообследование или дополнительный прием у врача, мы объясним, где и когда можно получить такую услугу.
Желающих попасть на прием в специалистам оказалось много: возле медицинских комплексов выстроилась большая очередь.
Максим
- Мне дали брошюру с информацией об акции в торгово-развлекательном центре, и я решил пойти и проверить свое здоровье. А почему бы и нет, если здесь все необходимые обследования можно пройти быстро и бесплатно? Не факт, что пошел бы в больницу для этого, но раз выпал такой шанс, я им воспользуюсь.
Николай Михайлович
- Это очень нужная акция. Так удобно прийти и сразу пройти все нужные обследования за несколько минут. Я сдал кровь из пальца и из вены, прошел еще несколько обследований, и это всего за пару минут! В больнице просидел бы целый день, и не факт бы, что все успел: там постоянные очереди, записи. А здесь уровень обследований не хуже больничных, не пожалел, что пришел и с пользой потратил время.
Евгений Николаевич
- Я уже 11 лет как на пенсии, а значит, медосмотр не прохожу. Впервые за столько лет сделал флюорографию как раз на такой акции год назад. Это очень удобно. Поэтому, как только узнал, что на площадке «Макси» снова принимают врачи, пришел. Здесь много специалистов, и все настроены приветливо, принимают всех с улыбкой. Меня осмотрели и ответили на все интересующие вопросы, за это специалистам большое спасибо.