В Туле на площадке перед ТРЦ «Макси» прошла акция «Мужское здоровье»

Фото Дмитрия Дзюбина.

24 февраля на площадке перед ТРЦ «Макси» выстроились сразу три медицинских передвижных комплекса. В каждом из них провели прием сразу несколько высококвалифицированных врачей. Все это в рамках акции «Мужское здоровье».

Все участники акции получили бесплатные консультации врачей-специалистов и прошли целый спектр обследований:

флюорография легких;

осмотр полости рта, аутофлуоресцентная стоматоскопия и консультация врача-стоматолога с целью ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта;

дерматоскопия и осмотр врачом-дерматологом с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний и рака кожи;

забор крови на определение простат-специфического антигена (ПСА);

электрокардиография в покое (ЭКГ);

измерение функционального состояния легких — спирометрия, экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина в крови.

Получить медицинские услуги могли все мужчины, для этого не требовалось даже предъявление документов.

Ольга Касторных, заведующая отделом ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я. С. Стечкина»:

Ольга Касторных - Подобную акцию мы проводим уже не в первый раз. В прошлом году вели прием пациентов также на площадке перед ТРЦ «Макси». Акция пользовалась популярностью, те или иные обследования прошли около 100 мужчин разных возрастов. Среди пациентов были выявлены, в том числе, онкологические заболевания. В этом году условия акции не изменились: обследования и консультации врачей проводятся абсолютно бесплатно и без записи. Каждый пациент получает индивидуальные рекомендации по сохранению здоровья. Если же кому-то будет необходимо дообследование или дополнительный прием у врача, мы объясним, где и когда можно получить такую услугу.

Желающих попасть на прием в специалистам оказалось много: возле медицинских комплексов выстроилась большая очередь.

Максим - Мне дали брошюру с информацией об акции в торгово-развлекательном центре, и я решил пойти и проверить свое здоровье. А почему бы и нет, если здесь все необходимые обследования можно пройти быстро и бесплатно? Не факт, что пошел бы в больницу для этого, но раз выпал такой шанс, я им воспользуюсь.

Николай Михайлович - Это очень нужная акция. Так удобно прийти и сразу пройти все нужные обследования за несколько минут. Я сдал кровь из пальца и из вены, прошел еще несколько обследований, и это всего за пару минут! В больнице просидел бы целый день, и не факт бы, что все успел: там постоянные очереди, записи. А здесь уровень обследований не хуже больничных, не пожалел, что пришел и с пользой потратил время.