Жители Алексина благодарят полицейских за борьбу с лесными браконьерами

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На месте массовой вырубки сосен в районе деревни Карташево дежурит наряд ДПС.

Полицейские дежурят на месте массовой вырубки леса возле деревни Карташево под Алексином. Об этом сообщает паблик «Дежурный по Алексину».

По словам активистов, наряд ДПС дежурит возле места вырубки круглосуточно, охраняет место происшествия и вещдоки до окончания следственных действий. После вмешательства руководителя областного УМВД и главы областной прокуратуры дело находится на особом контроле.

По неподтверждённым данным, после того, как ситуация с вырубкой сосен в деревне Карташево получила огласку, лесные браконьеры, опасаясь шумихи, перебрались в соседний Заокский район.