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Погода в Тульской области на выходных: снег с дождём и оттепель

Погода в Тульской области на выходных: снег с дождём и оттепель

Синоптики обещают пониженное давление и лёгкий западный ветер.

По данным сайта «Метеоинфо», в последние выходные февраля в Тульской области ожидается облачность с прояснениями. В субботу осадков не предвидится, в воскресенье – снег с дождём (до 5 мм).

Ветер западной четверти, до пяти метров в секунду. Ночью заморозки до -13 градусов, днём – от -7 до +1. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 +3
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