Погода в Тульской области на выходных: снег с дождём и оттепель

По данным сайта «Метеоинфо», в последние выходные февраля в Тульской области ожидается облачность с прояснениями. В субботу осадков не предвидится, в воскресенье – снег с дождём (до 5 мм).

Ветер западной четверти, до пяти метров в секунду. Ночью заморозки до -13 градусов, днём – от -7 до +1. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.