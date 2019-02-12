Жители Алексина жалуются на незаконную вырубку леса

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В Алексинском районе, неподалёку от деревни Карташево жители столкнулись с незаконной вырубкой леса. Как сообщают местные жители, крепкие сосны вырубаются почти в промышленных масштабах, а идущие на заготовку древесные стволы заранее помечаются.

В паблике «Дежурный по Алексину» говорится, что на месте незаконной вырубки уже побывали специалисты административно-технического надзора и сотрудники полиции.

Спецтехника помещена на штрафстоянку, рабочие доставлены в отдел полиции для дачи объяснений. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.