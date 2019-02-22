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Под Тулой семь машин провели ночь в поле из-за нечищеной дороги
Фото предоставлено старостой поселка.

Под Тулой семь машин провели ночь в поле из-за нечищеной дороги

ЧП случилось накануне ночью.

О происшествии Myslo рассказала староста деревни Подосинки Киреевского района Людмила Алексеевна:

– Вчера примерно в девять вечера мне позвонил местный житель и сказал, что на подъезде к Подосинкам семь машин оказались в снежном плену. Целый день у нас шел снег, на дороге образовались перемёты.

Застрявшие жители сначала позвонили в киреевскую ЕДДС. Им пообещали, что приедет трактор и расчистит дорогу. Прошло несколько часов, но ситуация не поменялась. Я звонила кому только могла: и в администрацию, и в ДРСУ… И никто не мог помочь!

Я постоянно была на связи с жителями, в одной из машин находился ребенок. Только около 12 ночи приехал трактор! Он вытащил первую машину из сугробов и сам застрял.

По словам Людмилы Алексеевны, примерно в четыре утра ей позвонили автомобилисты и сказали, что всех вызволили из снежного плена.

– Это зима, нужно быть готовыми к такому, застрять можно в любом месте. Но самое страшное то, чем может обернуться подобная ситуация. Вчера было ЧП, и жители помощи ждали восемь часов! Это вообще нормально? Мы находимся всего лишь в 25 км от областного центра, в трех километрах от Новомосковского шоссе, — возмущается женщина.


Вокруг было заснеженное поле.

Заложниками ситуации стали Денис, его жена и шестилетняя дочка:

– Мы застряли в сугробах с половины восьмого вечера. Я звонил и в службу спасения, говорил, что в машине заканчивается бензин. Просил, чтобы хотя бы помогли дочке с моей супругой. Обещали выслать машину, однако трактор приехал лишь в 23.30!

И. о. главы администрации Миронов предлагал нам оставить машины и пойти домой пешком. Я считаю, это издевательство! Как идти по такой погоде? Ночь, метель, вьюга, вокруг снега по колена! А пройти нужно было около трех километров! Да я пока дошел до соседней машины, у меня джинсы по колено заледенели!

Хорошо хоть одну машину вытащили из снега. На ней я отправил жену с ребенком домой.

По словам Дениса, сегодня этот же участок снова замело. Ехать домой нужно будет в объезд.

За комментарием Myslo обратился к и. о. главы администрации Игорю Валерьевичу Миронову. Он подтвердил, что такое происшествие действительно было:

– В течение 2,5 часов приехал трактор и освободил три машины. Но сам застрял. Вызывали вторую единицу техники. Я предлагал людям до утра оставить машины в поле, но они отказались.

У нас в муниципальном образовании вообще нет своей техники! Есть только четыре единицы по договорам. Всё дело в финансировании. Больше техники мы иметь, к сожалению, не можем. В идеале нужно, чтобы была хотя бы одна своя машина, хоть бы трактор МТЗ на разные услуги: вывоз мусора, расчистка дорог.

По словам Миронова, ситуацию с указанной дорогой он держит на контроле.

– Есть альтернатива — объезд через Бородинский. Там дорога в более хорошем состоянии, но длиннее на 20 км, – сказал Миронов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:21 +5
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