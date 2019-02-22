В «Октаве» расскажут, почему пряники больше не главный туристический символ Тулы

Фото из архива Myslo.

Узнать об этом можно 1 марта на лекции антрополога «Стрелки» Михаила Алексеевского «Тула без тульских пряников: антропология туризма в историческом городе».

Начало в 19.00, вход свободный.

Михаил Алексеевский. – На лекции мы поговорим о том, в какой степени Тула как исторический город отвечает новым запросам и ценностям «туристов 2.0», какие у нее есть преимущества и слабые места, и что можно предпринять, чтобы повысить туристическую привлекательность города для поколения миллениалов.

Михаил Алексеевский расскажет о туристическом буме, который переживает сегодня мир XXI века. Это новый мир, в котором количество путешественников неуклонно растет, а сам туризм сильно влияет на экономику. Но исторические города, которые стремятся повысить туристическую привлекательность, ждет неприятный сюрприз:

ценности и интересы нового поколения туристов меняются на глазах, им больше не нужны привычные экскурсии и сувениры.

О том, почему это происходит и чем исторический город может привлечь гостей в наши дни, пойдет речь в лекции руководителя Центра городской антропологии КБ «Стрелка». Центр разрабатывает и проводит городские исследования, направленные на выявление запросов и потребностей различных категорий пользователей городской среды.

Встреча организована в рамках рубрики «Город». На таких встречах гости и слушатели обсуждают городскую культуру и социальную антропологию, а также вызовы и задачи, которые ставит сегодняшний день перед современными городами и городскими жителями. Организатор встреч рубрики «Город» на «Октаве» — прогрессивный столичный институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

Михаил Алексеевский — исследователь, руководитель Центра городской

антропологии КБ «Стрелка». Возглавлял отдел современного фольклора

Государственного республиканского центра русского фольклора, изучал

современные городские легенды. Начав сотрудничество с институтом

«Стрелка», стал одним из пионеров прикладной городской антропологии в

России.



Михаил принял участие в более 50-ти фольклорных и антропологических

экспедициях, в том числе, как организатор и руководитель. С 2013 года

совершает многочисленные поездки по городам России в рамках

исследовательских и образовательных проектов КБ «Стрелка».



В свободное от научных занятий время активно занимается популяризацией

гуманитарного знания, в частности записывает видеолекции для проекта

ПостНаука. В декабре 2018 года на просветительском проекте «Радио

Arzamas» вышел курс лекций Михаила Алексеевского про современный

фольклор «Зачем нужны мемы, страшилки и анекдоты».