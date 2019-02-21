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Опасное сливочное масло делали в обычной тульской девятиэтажке?

Опасное сливочное масло делали в обычной тульской девятиэтажке?

По крайней мере, так утверждает производитель молочной продукции ООО «Молтрейд». В качестве адреса производства предприятие указало жилой дом.

Управление Роспотребнадзора выявило на российских прилавках фальсифицированную молочную продукцию производства ООО «Молтрейд». На этикетке масла указан адрес: Тула, ул. Братьев Жабровых, 12.

По указанному адресу располагается девятиэтажный жилой дом. То есть предприятие является «фантомом».

– Продукция не соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза — ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателям фальсификации, производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление, — сообщают в Роспотребнадзоре.

Если заметите на прилавках масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» м.д.ж. 72,5%, ГОСТ 32261–2013, высший сорт, масса — 180 гр., (изготовитель ООО «Молтрейд»), обращайтесь в Роспотребнадзор.

Подобная продукция была замечена в Омске и во Владимире.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:20 +4
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