«Вафельная» разметка в Туле: деньги потрачены впустую
Скоро год, как в городах России официально введена разметка «вафельница». С 28 апреля 2018 года камеры штрафуют нарушителей на 1000 рублей. А в Туле?
Специальных камер, которые должны за заезд на «вафлю» штрафовать, в Тульской области нет.
В настоящий момент комплексы, обеспечивающие фиксацию нарушений, связанных с выездом на перекресток по п. 1 ст. 12.13 КоАП РФ, на территории Тульской области отсутствуют, — сообщил Myslo министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.
Родион Дудник
— До недавнего времени данный вид нарушений в связи со сложностью доказательной базы в автоматическом режиме не фиксировался. Имеющиеся на территории региона стационарные комплексы автоматической видеофиксации были установлены в соответствии с заключенным 31 января 2014 года инвестсоглашением. Соответственно, комплексы, которые имели бы в своем функционале возможность фиксации нарушений по п. 1 ст. 12.13 КоАП РФ, на период заключения инвестиционного соглашения не производились, а разметка 1.26 и штрафы за нарушение ее проезда не были введены.
Штрафовать можно и без камер и «вафельницы»
Александр Рубан, врио заместителя начальника УГИБДД Тульской области:
Александр Рубан
– Благодаря диагональной разметке (1.26), нарушения по ч. 1 ст. 12.13 КоАП РФ можно выявлять с помощью средств автоматической фотовидеофиксации. Сейчас таких технических средств на территории Тульской области нет. Но хочу напомнить, что часть 1 ст. 12.13 КоАП РФ также применима и к водителям транспортных средств, выехавшим на перекресток, не обозначенный разметкой 1.26, но при этом создавшим препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Выявлять данный состав правонарушения возможно независимо от того, произошло это на разметке 1.26 или без нее.