«Вафельная» разметка в Туле: деньги потрачены впустую

Фото Алексея Пирязева.

Скоро год, как в городах России официально введена разметка «вафельница». С 28 апреля 2018 года камеры штрафуют нарушителей на 1000 рублей. А в Туле?

В прошлом году в середине мая в центре Тулы появилась новомодная горизонтальная разметка — «вафельница». На тульских дорогах такую наносили впервые, поэтому новость об этом была популярна. Штраф за остановку на диагональной разметке ввели постановлением Правительства РФ № 1276.

Кроме того, городские чиновники обещали нанести «вафельницу» еще на двух тульских перекрестках с наиболее интенсивным движением, там, где водители чаще всего выезжают на перекресток под красный сигнал светофора, создавая затор.

Штрафы в размере 1 тыс. руб. за выезд на «вафельницу», теоретически, в автоматическом режиме «выписывает» камера, «обученная» распознавать заезд на желтые линии разметки 1.26. Получается, «вафлю» нанести мало — нужно еще и камеры купить, иначе смысла нет. Но в Туле поспешили нанести желтенькую разметку, после чего всё заглохло. Больше к этому вопросу не возвращались.

Специальных камер, которые должны за заезд на «вафлю» штрафовать, в Тульской области нет.

Разметка сейчас выглядит так:

Myslo запросил официальные комментарии у ответственных чиновников.

Алексей Крыгин, начальник Управления транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Тулы рассказал, что нанесение разметки 1.26 на одном перекрестке обошлось городу в 221 797,9 руб.

В настоящий момент комплексы, обеспечивающие фиксацию нарушений, связанных с выездом на перекресток по п. 1 ст. 12.13 КоАП РФ, на территории Тульской области отсутствуют, — сообщил Myslo министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

Родион Дудник — До недавнего времени данный вид нарушений в связи со сложностью доказательной базы в автоматическом режиме не фиксировался. Имеющиеся на территории региона стационарные комплексы автоматической видеофиксации были установлены в соответствии с заключенным 31 января 2014 года инвестсоглашением. Соответственно, комплексы, которые имели бы в своем функционале возможность фиксации нарушений по п. 1 ст. 12.13 КоАП РФ, на период заключения инвестиционного соглашения не производились, а разметка 1.26 и штрафы за нарушение ее проезда не были введены.

Сейчас тульский минтранс и ГУ ТО «Тулаупрадор» прорабатывают вопрос «развития имеющейся системы фотовидеофиксации, в том числе путем увеличения количества стационарных комплексов и расширения перечня видов фиксируемых нарушений».

Комментарий ГИБДД

Штрафовать можно и без камер и «вафельницы»

Александр Рубан, врио заместителя начальника УГИБДД Тульской области:

Александр Рубан – Благодаря диагональной разметке (1.26), нарушения по ч. 1 ст. 12.13 КоАП РФ можно выявлять с помощью средств автоматической фотовидеофиксации. Сейчас таких технических средств на территории Тульской области нет. Но хочу напомнить, что часть 1 ст. 12.13 КоАП РФ также применима и к водителям транспортных средств, выехавшим на перекресток, не обозначенный разметкой 1.26, но при этом создавшим препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Выявлять данный состав правонарушения возможно независимо от того, произошло это на разметке 1.26 или без нее.

Напомним, штраф за такое нарушение составляет 1000 рублей.