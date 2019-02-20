новости
новости
Регистрация
В Первомайском под Тулой дом заливает водой, а ремонт обещают через 19 лет
Фото Алексея Пирязева.

В Первомайском под Тулой дом заливает водой, а ремонт обещают через 19 лет

Каждую оттепель в квартирах верхнего этажа настоящий потоп!

Дом №17 на проспекте Улитина в поселке Первомайский Щекинского района внешне выглядит вполне ухоженным: недавно отремонтированный фасад отлично смотрится.

Но если приглядеться, можно заметить, что штукатурка на фасаде уже промокла от талой воды. На стенах мокрые пятна, а в квартирах – настоящий потоп.

Владимир Ховрин

– Каждый раз оттепель на улице превращается для нас в катастрофу. Проблема началась в начале января. Когда снег на крыше тает, вся вода течет к нам в квартиру. Протечки есть во всех комнатах. Потолок и стены испорчены. Чтобы сохранить мебель, идем на ухищрения: привязываем к стоякам тряпочки, концы которых опускаем в тазы и ведра. На чердаке тоже ведра стоят кругом. Каждый день во время оттепели я выливаю по шесть ведер воды: три днем и три вечером.

И такая проблема знакома жителям всех квартир на верхних этажах.

Ольга Герасименко

– Мой сын купил эту квартиру в марте, ипотеку платит! Когда покупали, стены и потолок были сухими. Но этой зимой, когда мы закончили ремонт и собрались въезжать, нас начало затапливать! Воды столько, что ее приходится сливать через светильники в подвесном потолке! Обои на стенах отвалились, ламинат вздулся. Весь ремонт, наши деньги и силы, пошли насмарку. Жить в такой квартире, тем более с детьми, невозможно.


Из-за постоянных протечек обои со стен отвалились.

Елена Воробьева солидарна с соседкой:

Елена Воробьева

– Ремонт жалко, но хуже всего то, что у нас в квартирах завелись большие мокрицы. Они ползают по постели, и запросто могут забраться в ухо. Неудивительно, что они атаковали наш дом, все балки и перекрытия совсем промокли. И извести этих непрошенных гостей до устранения проблемы не получится.

С текущей кровлей в доме жильцы ведут борьбу уже несколько лет.

– Пару лет назад у нас делали капитальный ремонт крыши, но хватило его ненадолго, – объясняет Владимир Ховрин. – В прошлом году опять начало течь. Всё, что делает наша управляющая компания, – сбивает наледь несколько раз в месяц. Снега всё равно остается много, а ремонтировать крышу они вообще не хотят. Говорят, нужны капитальные работы, а они по плану будут в 2038 году. И что нам делать всё это время?!

– Куда мы только не обращались, никто даже слушать не хочет, – говорит Ольга Герасименко. – Приходят, составляют акты и уходят, а мы продолжаем собирать воду. Не дают даже никаких обещаний. Сам факт протечки никто не отрицает. Но кто должен ее устранять? Это самый главный вопрос.

Myslo связался с представителями управляющей компании, ведь по закону именно они должны делать частичный ремонт кровли при протечке. Но у коммунальщиков своя позиция:

Генеральный директор УК «Эверест» Тигрануи Никитина:

– Конечно, мы в курсе сложившейся проблемы. Дом находится в нашем управлении с апреля 2018 года. По словам жителей, в 2010 году был проведен капитальный ремонт кровли, во время которого была изменена конструкция крыши. И протечки крыши – последствия изменения конструкции. Летом мы, зная о проблеме, пытались устранить проблему собственными силами, постарались заизолировать места примыкания шифера и железа. Но это не принесло должного результата. Одновременно с этим мы выходили на фонд капитального ремонта Тульской области с просьбой перенести сроки работ в этом доме. Но нам было отказано.

Устранить проблему своими силами мы не можем, поэтому пригласили эксперта. Он осмотрел крышу, и в течение недели мы получим результаты осмотра с перечнем рекомендуемых работ. Мы будем надеяться, что это поможет нам добиться переноса сроков.

Галерея
В многоквартирном доме в Первомайском с потолка льются реки талой воды, Фото: 1
В многоквартирном доме в Первомайском с потолка льются реки талой воды, Фото: 2
В многоквартирном доме в Первомайском с потолка льются реки талой воды, Фото: 3
В многоквартирном доме в Первомайском с потолка льются реки талой воды, Фото: 4
В многоквартирном доме в Первомайском с потолка льются реки талой воды, Фото: 5
В многоквартирном доме в Первомайском с потолка льются реки талой воды, Фото: 6
В многоквартирном доме в Первомайском с потолка льются реки талой воды, Фото: 7
В многоквартирном доме в Первомайском с потолка льются реки талой воды, Фото: 8
В многоквартирном доме в Первомайском с потолка льются реки талой воды, Фото: 9
В многоквартирном доме в Первомайском с потолка льются реки талой воды, Фото: 10
В многоквартирном доме в Первомайском с потолка льются реки талой воды, Фото: 11
В многоквартирном доме в Первомайском с потолка льются реки талой воды, Фото: 12
В многоквартирном доме в Первомайском с потолка льются реки талой воды, Фото: 13
показать все фотографии
Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:15 +4
Другие статьи по темам
Место
Щекинский районПервомайский дом-интернат

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роман Блохов: «Земский доктор» без возрастного ценза повысит качество медпомощи в глубинке
Роман Блохов: «Земский доктор» без возрастного ценза повысит качество медпомощи в глубинке
В Тульском театре драмы в последний раз покажут «Рок-н-ролл на закате»
В Тульском театре драмы в последний раз покажут «Рок-н-ролл на закате»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.