В Первомайском под Тулой дом заливает водой, а ремонт обещают через 19 лет

Фото Алексея Пирязева.

Дом №17 на проспекте Улитина в поселке Первомайский Щекинского района внешне выглядит вполне ухоженным: недавно отремонтированный фасад отлично смотрится.

Но если приглядеться, можно заметить, что штукатурка на фасаде уже промокла от талой воды. На стенах мокрые пятна, а в квартирах – настоящий потоп.

Владимир Ховрин – Каждый раз оттепель на улице превращается для нас в катастрофу. Проблема началась в начале января. Когда снег на крыше тает, вся вода течет к нам в квартиру. Протечки есть во всех комнатах. Потолок и стены испорчены. Чтобы сохранить мебель, идем на ухищрения: привязываем к стоякам тряпочки, концы которых опускаем в тазы и ведра. На чердаке тоже ведра стоят кругом. Каждый день во время оттепели я выливаю по шесть ведер воды: три днем и три вечером.

И такая проблема знакома жителям всех квартир на верхних этажах.

Ольга Герасименко – Мой сын купил эту квартиру в марте, ипотеку платит! Когда покупали, стены и потолок были сухими. Но этой зимой, когда мы закончили ремонт и собрались въезжать, нас начало затапливать! Воды столько, что ее приходится сливать через светильники в подвесном потолке! Обои на стенах отвалились, ламинат вздулся. Весь ремонт, наши деньги и силы, пошли насмарку. Жить в такой квартире, тем более с детьми, невозможно.



Из-за постоянных протечек обои со стен отвалились.

Елена Воробьева солидарна с соседкой:

Елена Воробьева – Ремонт жалко, но хуже всего то, что у нас в квартирах завелись большие мокрицы. Они ползают по постели, и запросто могут забраться в ухо. Неудивительно, что они атаковали наш дом, все балки и перекрытия совсем промокли. И извести этих непрошенных гостей до устранения проблемы не получится.

С текущей кровлей в доме жильцы ведут борьбу уже несколько лет.

– Пару лет назад у нас делали капитальный ремонт крыши, но хватило его ненадолго, – объясняет Владимир Ховрин. – В прошлом году опять начало течь. Всё, что делает наша управляющая компания, – сбивает наледь несколько раз в месяц. Снега всё равно остается много, а ремонтировать крышу они вообще не хотят. Говорят, нужны капитальные работы, а они по плану будут в 2038 году. И что нам делать всё это время?!

– Куда мы только не обращались, никто даже слушать не хочет, – говорит Ольга Герасименко. – Приходят, составляют акты и уходят, а мы продолжаем собирать воду. Не дают даже никаких обещаний. Сам факт протечки никто не отрицает. Но кто должен ее устранять? Это самый главный вопрос.

Myslo связался с представителями управляющей компании, ведь по закону именно они должны делать частичный ремонт кровли при протечке. Но у коммунальщиков своя позиция:

Генеральный директор УК «Эверест» Тигрануи Никитина:

– Конечно, мы в курсе сложившейся проблемы. Дом находится в нашем управлении с апреля 2018 года. По словам жителей, в 2010 году был проведен капитальный ремонт кровли, во время которого была изменена конструкция крыши. И протечки крыши – последствия изменения конструкции. Летом мы, зная о проблеме, пытались устранить проблему собственными силами, постарались заизолировать места примыкания шифера и железа. Но это не принесло должного результата. Одновременно с этим мы выходили на фонд капитального ремонта Тульской области с просьбой перенести сроки работ в этом доме. Но нам было отказано.

Устранить проблему своими силами мы не можем, поэтому пригласили эксперта. Он осмотрел крышу, и в течение недели мы получим результаты осмотра с перечнем рекомендуемых работ. Мы будем надеяться, что это поможет нам добиться переноса сроков.