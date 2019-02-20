Роман Блохов: «Земский доктор» без возрастного ценза повысит качество медпомощи в глубинке

Президент РФ Владимир Путин в Послании-2019 заявил, что надо снять возрастные ограничения для участников программы «земский доктор», чтобы не было дефицита кадров в медицине.

– Наряду с комплексным развитием медицинского образования нужны меры, которые дадут быстрый результат, быстрый эффект. В этой связи предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или в малый город. Врачи – миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей, – заявил Президент РФ.

– Программа «Земский доктор», которая работает с 2012 года, позволяет привлечь медицинские кадры и закрыть узкие места в больницах и поликлиниках, особенно в глубинке. С чем сталкивается доктор, решивший сменить место жительства и место работы? С тем, что нужно жилье, – говорит заведующий городским центром травматологии и нейрохирургии больницы им. Ваныкина Роман Блохов. – Эта программа поддерживала молодых специалистов в этом вопросе – по ней выплачивают достаточно приличные подъемные, до 1 млн рублей врачам и 500 тысяч рублей фельдшерам. Предложение Президента снять возрастные ограничения по этой программе придаст программе новый импульс. Не только молодые, но и опытные доктора, фельдшеры смогут воспользоваться этой помощью. А на селе именно такие специалисты – с жизненным и профессиональным опытом – очень нужны! Качество оказания медицинской помощи на селе будет повышаться.

По словам Романа Блохова, мотивировать медицинских работников можно и с помощью специальной медицинской ипотеки – по образу военной. Главное, по мнению врача, что диагноз проблеме поставлен и есть работающее решение для нее.