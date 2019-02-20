В Тульском театре драмы в последний раз покажут «Рок-н-ролл на закате»

Трогательную историю о непростых взаимоотношениях двух немолодых людей в исполнении Ольги Красиковой и Виктор Чепелев, которые вдруг испытали симпатию друг к другу, написал драматург Михаил Хейфец.

Тульский театр в феврале 2016 года стал первым в России, где была поставлена эта пьеса. За три года она прожила бурную жизнь – сначала шла на малой сцене, потом была перенесена в большой зал.

Постановщик Андрей Любимов представил происходящее в жанре сериала, в котором даже шли выпуски телевизионных новостей, которые специально записывали для спектакля наши коллеги с телеканала «Вести-Тула».

У тех, кто так и не успел посмотреть «Рок-н-ролл на закате» сегодня вечером будет последний шанс.