новости
новости
Регистрация
В День всех влюбленных жительница Ясногорска убила мужчину
Фото: https://s1.ibtimes.com

В День всех влюбленных жительница Ясногорска убила мужчину

Потерпевший старше своей подруги на 10 лет.

Ясногорские следователи выясняют обстоятельства гибели местного 37-летнего жителя. Его труп обнаружили утром 15 февраля в одной из квартир дома №1 по ул. Южной в Ясногорске. После судебно-медицинского исследования тела потерпевшего выяснилось, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.
 
В настоящее время в преступлении подозревается 27-летняя знакомая потерпевшего. По имеющейся на настоящий момент информации, днем 14 февраля женщина и мужчина вместе выпивали.
 

– В указанное время между обвиняемой и потерпевшим произошел конфликт, в результате которого женщина подвергла мужчину избиению, нанеся ему множественные удары руками по голове, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области. — Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

В настоящее время следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:59 +7
Другие статьи по темам
Событие
убийствослучайное убийствопроисшествия
Место
Новомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Почему на «Дикой Мяте» не выступают новые рэперы?
Почему на «Дикой Мяте» не выступают новые рэперы?
Евгений Авилов агитирует голосовать за благоустройство Кировского сквера
Евгений Авилов агитирует голосовать за благоустройство Кировского сквера
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.