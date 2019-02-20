В День всех влюбленных жительница Ясногорска убила мужчину

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Потерпевший старше своей подруги на 10 лет.

Ясногорские следователи выясняют обстоятельства гибели местного 37-летнего жителя. Его труп обнаружили утром 15 февраля в одной из квартир дома №1 по ул. Южной в Ясногорске. После судебно-медицинского исследования тела потерпевшего выяснилось, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

В настоящее время в преступлении подозревается 27-летняя знакомая потерпевшего. По имеющейся на настоящий момент информации, днем 14 февраля женщина и мужчина вместе выпивали.

– В указанное время между обвиняемой и потерпевшим произошел конфликт, в результате которого женщина подвергла мужчину избиению, нанеся ему множественные удары руками по голове, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области. — Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

В настоящее время следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.