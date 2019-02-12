Где и как тулякам проголосовать за проекты благоустройства общественных пространств

С 20 по 27 февраля жители областной столицы смогут выбрать, какие объекты приведут в порядок в 2020 году.

Туляков приглашают принять участие в голосовании и определить, какие городские локации буду благоустроены в следующем году. В рейтинговом отборе примут участие пять общественных пространств:

Кировский сквер. Там планируется озеленение, асфальтирование, укладка плиточного покрытия, установка скамеек, урн, ограждения со светящимися арками.

Общественное пространство в районе ул. Менделеевской. Там предлагают установить ландшафтные композиции, арт-объекты, заменить тротуарное покрытие, организовать освещение и парковку, установить скамейки и урны.

На площади перед Городским концертным залом по проекту предусмотрено создание локальных рекреационных пространств и комфортной пешеходной зоны, освещение, озеленение. Площадь превратится в пешеходную зону, которую будут использовать для проведения массовых выступлений.

На пространстве по четной стороне проспекта Ленина от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова может появиться аллея фонтанов. Там планируется заменить тротуарное покрытие, обустроить торшерное освещение, установить лавки, урны, стационарные цветочницы.

На территории общественного пространства в Центральном переулке запланирована замена плитки, устройство освещения, установка новых лавочек и урн, арт-объектов, формирование клумб, ландшафтного озеленения.

Проголосовать за объекты благоустройства можно на счетных территориальных участках, на выездных участках и онлайн – на портале «Открытый регион» и на сайте администрации Тулы.

Для открытого голосования создано пять счетных территориальных участков:

Счетная комиссия № 1 (Зареченский округ): ул. Литейная, 10,

Счетная комиссия № 2 (Привокзальный округ): ул. Болдина, 50,

Счетная комиссия № 3 (Пролетарский округ): ул. Марата, 162-А,

Счетная комиссия № 4 (Советский округ): ул. Вересаева, 2,

Счетная комиссия № 5 (Центральный округ): ул. Тургеневская, 67.

Работа счетных территориальных участков с 20 по 27 февраля будет организована с 8.00 до 20.00, без выходных.

Голосование также пройдёт на крупных предприятиях и в госучреждениях города.