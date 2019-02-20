Эрик Давидыч о тульских дорогах: «Всё ровно и чётко»

Фото: Myslo

На встречу с известным стритрейсером и видеоблогером пришли около 1500 туляков.

Известный видеоблогер и стритрейсер, создатель интернет-портала Smotra.ru Эрик Давидыч снял в Туле обзор нового премиум-кроссовера Lamborghini Urus, стоимостью порядка 20 млн рублей. По словам самого блогера, в Туле он не был больше пяти лет, и за это время оружейная столица изменилась в лучшую сторону – дороги стали «ровные и чёткие»:

– Ну а что, дороги более-менее. На Ламбо едем, все хорошо.

Также Эрик Давидыч отметил отсутствие снега на дорогах и сосулек на крышах. На встречу с интернет-знаменитостью на парковку ТЦ «К-Раута» пришли около 1500 молодых туляков. Давидыч общался с фанатами, стоя в кузове американского пикапа. Он поблагодарил поклонников за внимание, рассказал о своих впечатлениях, передал привет жителям Новомосковска и пообещал выложить видео о своей поездке в Тулу на YouTube.

Встреча продлилась меньше 20 минут – блогер быстро попрощался с аудиторией, сославшись на необходимость срочно выдвигаться в Москву, сделал на прощание селфи с поклонниками, а те зажгли в честь своего кумира вспышки на мобильных телефонах.