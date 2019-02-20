В Тулу привезут работы знаменитого британского художника Бэнкси

Фото: peopleforplanet.it

В первый день марта в Тульском областном художественном музее откроется выставка «Бэнкси и уличное искусство».

Жители и гости областной столицы увидят работы современных западных и российских уличных художников, отражающих в своем творчестве остросоциальные проблемы современности.

В новой музейной экспозиции будут представлены работы зарубежных авторов Banksy, LAK, Hoodgraff, Dobro, K-the kreator, а также картины российских художников Егора Холтова, Славы Птрк и других.

справка myslo

Осенью 2018 года на всемирно известном аукционе Sotheby’s была выставлена на продажу картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром». Сразу же после окончания торгов полотно было разрезано на лоскуты на глазах у участников аукциона – художник встроил в раму специальный шредер.

Бэнкси подготовил перфоманс ещё несколько лет назад и объяснил свой поступок цитатой философа Михаила Бакунина: «Стремление к уничтожению также является творческим побуждением». Спрятанный в раме прибор сработал лишь частично – картина стала новым арт-объектом под названием «Любовь в мусорной корзине» и подорожала почти вдвое.