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По пути из колонии домой житель Тульской области обокрал пенсионерку

По пути из колонии домой житель Тульской области обокрал пенсионерку

Добычей преступника стали ювелирные изделия и 70 тысяч рублей. Он задержан.

В Рязанской области сотрудники отдела полиции «Михайловский» раскрыли кражу денег и украшений. В дежурную часть обратилась  61-летняя женщина – она сообщила, что из её дома пропали ювелирные изделия и деньги. Полицейские установили, что к краже причастен 28-летний житель Тульской области, который ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Мужчина на днях освободился из мест лишения свободы и в Михайлове оказался случайно. Чтобы добраться до Тулы, он пытался узнать у местных жителей, как найти остановку общественного транспорта. Он окликнул стоявшую возле дома пенсионерку, но та не стала вступать в беседу и быстро ушла.

Подойдя к дому женщины, незваный гость начал стучать, в дверь, но ему никто не открыл. Разозлившись, злоумышленник забрался в дом через окно, нашел тайник с деньгами, забрал 70 тысяч и шкатулки с драгоценностями.

Полицейские быстро нашли и задержали мужчину. Часть похищенного изъята. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража», рецидивисту грозит до шести лет лишения свободы.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:03 +8
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Место
Рязанская областьМихайлов

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