Тульские рукопашники завоевали 39 медалей на первенстве России
Наши спортсмены подтвердили высокий класс!
С 15 по 18 февраля в Курске прошло первенство ЦФО России по рукопашному бою среди юношей и девушек 12−13, 14−15, 16−17 лет, юниоров и юниорок от 18 лет до 21 года.
В соревнованиях приняли участие 452 спортсмена из 16 регионов России. Тульскую область представляли спортсмены СШ «Металлург», СШ «Триумф», СК «Олимпик» из Тулы, С/О «Динамо» из Новомосковска, СК «Магура» из Щекино, ДЮСШ№ 3 из Ефремова, ДЮСШ города Киреевска, СК «Патриот» из Белёва, а также курсанты Тульского суворовского военного училища.
По итогам соревнований тульские спортсмены завоевали 18 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых медалей.
В общекомандном зачёте сборная Тульской области завоевала первое место, второе место у сборной Курской области и третье место заняла сборная Московской области.
Специальным призом «За лучшую технику» был награждён Улитин Ярослав. Лучшим судьёй первенства был признан тульский судья Андрей Гарбуз.
Готовились спортсмены под руководством Дмитрия Дагаева, Джавида Ахадова, Ильи Герасименко, Александра Мешконогих, Александра Бушина, Виктора Негачева, Андрея Гарбуза Андрея Щербинина, Анатолия Пашкина, Инны Ждановой, Павла Турбина, Багомедова Рамазан, Кадникова Александра.
Победители и призеры соревнований завоевали право участвовать в первенстве России среди юношей и девушек 14−17 лет, юниоров и юниорок от 18 лет до 21 года, которое пройдет в Волгограде с 25 по 30 марта; в первенстве России среди юношей и девушек 12−13 лет, которое пройдет в Орле с 1 по 5 мая.
В возрастной группе 12−13 лет:
1 место — Кайтазов Руслан, весовая категория 30 кг, СШ «Триумф», тренеры
1 место — Февралёв Евгений, 33 кг, СШ «Металлург», тренеры
1 место — Седачёв Геннадий, 39 кг, СШ «Триумф», ТулСВУ, тренеры
1 место — Желтов Степан, 50 кг, СК «Магура», тренеры
1 место — Антонов Глеб, 55 кг, СШ «Металлург», тренеры
1 место — Никишина Виктория, 42 кг, СШ «Металлург», тренер
1 место — Васина Екатерина, 60 кг, СК «Магура», тренеры
2 место — Губанов Вадим, 33 кг, СШ «Металлург», тренер
2 место — Гуркин Владислав, 42 кг, СШ «Металлург», тренер
2 место — Зуев Владислав, 50 кг, СК «Магура», тренеры
2 место — Потапов Вадим, 60 кг, СШ «Металлург», тренер
2 место — Сушилин Иван, 70 кг, СШ «Металлург», тренер
2 место — Кулябина Анна, 50 кг, СШ «Металлург», тренер
2 место — Козлова Валерия, 55 кг, СК «Магура», тренеры
3 место — Чеканихин Игорь, 46 кг, СШ «Триумф», тренеры
3 место — Романов Константин, 46 кг, СК «Магура» тр.
3 место — Назиров Олимбой, 55 кг, СШ «Триумф», тренеры
В возрастной группе 14−15 лет:
1 место — Доволов Даниил, 36 кг, СШ «Триумф», тренеры
1 место — Яровиков Сергей, 46 кг, СШ «Металлург», тренер
1 место — Улитин Ярослав, 60 кг, СШ «Металлург», тренер
1 место — Каретников Никита, 65 кг, СШ «Металлург», ТулСВУ, тренеры
1 место — Савыкин Роман, 70 кг, СШ «Металлург», тренер
1 место — Шубина Александра, 60 кг, СК «Магура», тренеры
1 место — Пенкина Лада, 50 кг, СШ «Металлург», тренер
2 место — Фадеева Алеся, 46 кг, СШ «Металлург», тренер
3 место — Ульянов Анатолий, 50 кг, СШ «Триумф», тренеры
В возрастной группе 16−17 лет:
1 место — Бушин Виктор, 80 кг, Киреевская ДЮСШ, тренер
3 место — Кладов Данила, 75 кг, СШ «Триумф», тренеры
3 место — Савенкова Анастасия, 55 кг, ДЮСШ № 3, Ефремов, тренер
3 место — Темченко Ирина, 60 кг, СШ «Металлург», тренер
В возрастной группе от 18 лет до 21 года:
1 место — Семин Егор, 65 кг, СШ «Триумф», тренер
1 место — Юдин Семён, 80 кг, СШ «Триумф», тренер
1 место — Скоропупов Даниил, 85 кг, СШ «Триумф», тренер
2 место — Дубоносов Алексей, 60 кг, СК «Магура», тренеры
2 место — Орлов Владислав, 65 кг, СШ «Триумф», тренер
2 место — Минаев Илья, 90+ кг, СО «Динамо», тренер
2 место — Шубина Анна, 50 кг, ДЮСШ Киреевска, тренер
2 место — Медведева Яна, 60 кг, ДЮСШ № 3 г. Ефремов, тренер
3 место — Багомедов Тимур, 75 кг, СК «Патриот», тренер