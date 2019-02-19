Тульские рукопашники завоевали 39 медалей на первенстве России

С 15 по 18 февраля в Курске прошло первенство ЦФО России по рукопашному бою среди юношей и девушек 12−13, 14−15, 16−17 лет, юниоров и юниорок от 18 лет до 21 года.

В соревнованиях приняли участие 452 спортсмена из 16 регионов России. Тульскую область представляли спортсмены СШ «Металлург», СШ «Триумф», СК «Олимпик» из Тулы, С/О «Динамо» из Новомосковска, СК «Магура» из Щекино, ДЮСШ№ 3 из Ефремова, ДЮСШ города Киреевска, СК «Патриот» из Белёва, а также курсанты Тульского суворовского военного училища.

По итогам соревнований тульские спортсмены завоевали 18 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых медалей.

В общекомандном зачёте сборная Тульской области завоевала первое место, второе место у сборной Курской области и третье место заняла сборная Московской области.

Специальным призом «За лучшую технику» был награждён Улитин Ярослав. Лучшим судьёй первенства был признан тульский судья Андрей Гарбуз.

Готовились спортсмены под руководством Дмитрия Дагаева, Джавида Ахадова, Ильи Герасименко, Александра Мешконогих, Александра Бушина, Виктора Негачева, Андрея Гарбуза Андрея Щербинина, Анатолия Пашкина, Инны Ждановой, Павла Турбина, Багомедова Рамазан, Кадникова Александра.

Победители и призеры соревнований завоевали право участвовать в первенстве России среди юношей и девушек 14−17 лет, юниоров и юниорок от 18 лет до 21 года, которое пройдет в Волгограде с 25 по 30 марта; в первенстве России среди юношей и девушек 12−13 лет, которое пройдет в Орле с 1 по 5 мая.

победители и призеры цфо

В возрастной группе 12−13 лет:

1 место — Кайтазов Руслан, весовая категория 30 кг, СШ «Триумф», тренеры Дагаев Д. С. , Жданова И. Н. , Вартеванян А. М. .

1 место — Февралёв Евгений, 33 кг, СШ «Металлург», тренеры Ахадов Д. М. .О., Ломиворотов Р. Н. .

1 место — Седачёв Геннадий, 39 кг, СШ «Триумф», ТулСВУ, тренеры Дагаев Д. С. , Жданова И. Н. , Кадников А. А. .

1 место — Желтов Степан, 50 кг, СК «Магура», тренеры Герасименко И. А. , Турбин П. Н. .

1 место — Антонов Глеб, 55 кг, СШ «Металлург», тренеры Ахадов Д. М. .О.

1 место — Никишина Виктория, 42 кг, СШ «Металлург», тренер Мешконогих А. М. .

1 место — Васина Екатерина, 60 кг, СК «Магура», тренеры Герасименко И. А. , Турбин П. Н. .

2 место — Губанов Вадим, 33 кг, СШ «Металлург», тренер Дагаев Д. С.

2 место — Гуркин Владислав, 42 кг, СШ «Металлург», тренер Дагаев Д. С. .

2 место — Зуев Владислав, 50 кг, СК «Магура», тренеры Герасименко И. А. , Турбин П. Н. .

2 место — Потапов Вадим, 60 кг, СШ «Металлург», тренер Ахадов Д. М. .О.

2 место — Сушилин Иван, 70 кг, СШ «Металлург», тренер Ахадов Д. М. .О.

2 место — Кулябина Анна, 50 кг, СШ «Металлург», тренер Ахадов Д. М. .О.

2 место — Козлова Валерия, 55 кг, СК «Магура», тренеры Герасименко И. А. , Турбин П. Н. .

3 место — Чеканихин Игорь, 46 кг, СШ «Триумф», тренеры Дагаев Д. С. , Жданова И. Н. , Вартеванян А. М. .

3 место — Романов Константин, 46 кг, СК «Магура» тр. Герасименко И. А. , Турбин П. Н. .

3 место — Назиров Олимбой, 55 кг, СШ «Триумф», тренеры Дагаев Д. С. , Жданова И. Н. , Вартеванян А. М. .

В возрастной группе 14−15 лет:

1 место — Доволов Даниил, 36 кг, СШ «Триумф», тренеры Дагаев Д. С. , Жданова И. Н. , Вартеванян А. М. .

1 место — Яровиков Сергей, 46 кг, СШ «Металлург», тренер Мешконогих А. М. .

1 место — Улитин Ярослав, 60 кг, СШ «Металлург», тренер Гарбуз А. Г. , Пашкин А. И. .

1 место — Каретников Никита, 65 кг, СШ «Металлург», ТулСВУ, тренеры Дагаев Д. С. , Кадников А. А. .

1 место — Савыкин Роман, 70 кг, СШ «Металлург», тренер Дагаев Д. С. .

1 место — Шубина Александра, 60 кг, СК «Магура», тренеры Герасименко И. А. , Турбин П. Н. .

1 место — Пенкина Лада, 50 кг, СШ «Металлург», тренер Дагаев Д. С. .

2 место — Фадеева Алеся, 46 кг, СШ «Металлург», тренер Мешконогих А. М. .

3 место — Ульянов Анатолий, 50 кг, СШ «Триумф», тренеры Дагаев Д. С. , Жданова И. Н. , Вартеванян А. М. .

В возрастной группе 16−17 лет:

1 место — Бушин Виктор, 80 кг, Киреевская ДЮСШ, тренер Бушин А. В. .

3 место — Кладов Данила, 75 кг, СШ «Триумф», тренеры Дагаев Д. С. , Жданова И. Н. , Вартеванян А. М. .

3 место — Савенкова Анастасия, 55 кг, ДЮСШ № 3, Ефремов, тренер Щербинин А. С. .

3 место — Темченко Ирина, 60 кг, СШ «Металлург», тренер Ахадов Д. М. .О.

В возрастной группе от 18 лет до 21 года:

1 место — Семин Егор, 65 кг, СШ «Триумф», тренер Дагаев Д. С. .

1 место — Юдин Семён, 80 кг, СШ «Триумф», тренер Дагаев Д. С. .

1 место — Скоропупов Даниил, 85 кг, СШ «Триумф», тренер Дагаев Д. С. , Поликарпов М. А. .

2 место — Дубоносов Алексей, 60 кг, СК «Магура», тренеры Герасименко И. А. , Турбин П. Н. .

2 место — Орлов Владислав, 65 кг, СШ «Триумф», тренер Дагаев Д. С. .

2 место — Минаев Илья, 90+ кг, СО «Динамо», тренер Негачев В. В. .

2 место — Шубина Анна, 50 кг, ДЮСШ Киреевска, тренер Бушин А. В. .

2 место — Медведева Яна, 60 кг, ДЮСШ № 3 г. Ефремов, тренер Щербинин А. С. .