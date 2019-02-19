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Тульское отделение ОНФ: «Жители не понимают, как формируется плата за вывоз мусора»

Тульское отделение ОНФ: «Жители не понимают, как формируется плата за вывоз мусора»

Общественники обратились за разъяснениями в региональный комитет по тарифам.

Представители Общероссийского народного фронта попросили тульский областной комитет по тарифам просьбой подробно разъяснить способ формирования платы на вывоз мусора в регионе.

Проведенный общественниками мониторинг показал, что жители некоторых населенных пунктов не понимают, почему вывоз мусора резко подорожал. Представители ОНФ проверили контейнерные площадки во дворах Тулы, Новомосковска и Плавска, пообщались с жителями.

Больше всего вопросов у граждан вызвала тарифная сетка. Если жители Тулы не увидели существенного изменения тарифов благодаря исключению услуги по вывозу мусора из статьи «содержание жилья», то в Плавске и Новомосковске люди пожаловались на значительное повышение платы.

Региональное отделение ОНФ в Тульской области направило запрос в комитет по тарифам региона с просьбой подробно разъяснить, как формируется тариф на вывоз мусора. В ближайшее время активисты планируют провести круглый стол по подведению итогов работы регоператоров за январь и февраль 2019 года.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:09 +2
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Место
Тульская область

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