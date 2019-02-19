В Новомосковске прошёл финал Школьной баскетбольной лиги

В матчах приняли участие учащиеся региональных Центров образования и воспитанники спортивных школ.

В Новомосковске завершился региональный финал школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».

Среди женских команд первое место заняли девушки из команды тульского лицея № 2 «Олимп», а серебро досталось баскетболистам из ЦО № 46 поселка Ленинский. Третье место – у команды киреевского ЦО № 1. Лучшей баскетболисткой финала стала тулячка Варвара Васильченко из тульского «Олимпа».

Среди юношеских команд победу одержала команда тульской гимназии № 1 «Шелби-Баскет», на втором месте – киреевский ЦО № 2, на третьем – тульский «Олимп». Лучшим игроком финала был признан представитель команды-победителя Михаил Лавренченко.