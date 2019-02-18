«Мусорный вопрос» в Киреевске: кто решает, где установить контейнер?

В редакцию Myslo обратилась жительница ул. Л. Толстого города Киреевска Наталья Ивановна Гудкова.

– В нашем доме №12-а находится детская библиотека, рядом — детская площадка. 23 января 2019 года буквально в двух метрах от песочницы и в 3-4 метрах от окон детской библиотеки, прямо у подъезда поставили мусорный контейнер. Через дорогу от нашего дома находится рынок, и раньше контейнер стоял там.

От имени жильцов подъезда я в тот же день обратилась с жалобой в районную администрацию. 1 февраля представитель администрации и директор МКУ «Городское хозяйство» провели сход жителей домов нашей улицы с целью определить, куда же поставить контейнер. Было решено перенести его за дом №10 по ул. Л. Толстого, поскольку там снесли ветхое жилье и контейнер там никому не мешает.

4 февраля мне прислали из администрации письменный ответ за №26−28/5 и подписью замглавы администрации МО Киреевский район Семёновой. В ответе было указано, что сход решил контейнер перенести с детской площадки и от детской библиотеки. Контейнер убрали на несколько дней. А потом… опять поставили к нам под окна!

Я снова обратилась в администрацию района. Но на этот раз мне ответили, что у рынка постоянно образуется несанкционированная свалка, поэтому мусорный контейнер будет стоять под нашими окнами. Сейчас зима. А что будет летом?

Редакция Myslo сделала официальный запрос в ООО «Хартия». Публикуем ответ.

ответ ООО «хартия»

«Согласно Федеральному закону от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора (в том числе раздельного сбора), установки мусоросборочных контейнеров относятся к компетенции органов местного самоуправления (ст. 14−16).

В соответствии с пунктом 4 ст. 13.4 Закона 89 органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления ТКО и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством РФ .

Администрацией МО Киреевский район подписан приказ №26−28/5 от 04.02.2019 г. за подписью зам. главы администрации МО Киреевский район Семеновой Л. А. о переносе бункера на улицу Л. Толстого в районе дома №10.

В связи с переносом бункера на старом месте (ул. Льва Толстого, 12-а) начала образовываться несанкционированная свалка, которую по мере накопления убирали силами филиала «Тульский» ООО «Хартия».

В целях предотвращения несанкционированной свалки, по согласованию с администрацией МО Киреевский район, на зимне-весенний период бункер был возвращен на прежнее место по адресу: Киреевск, ул. Л. Толстого, 12-а. Вывоз ТКО осуществляется в плановом режиме.

В настоящее время администрацией МО Киреевский район определено новое место накопления вдали от дома №12-а по ул. Льва Толстого,

ведутся работы о благоустройстве контейнерной площадки в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения для размещения контейнеров и бункеров. Планируется перенос бункера на данную контейнерную площадку.