Тульские школьники приняли участие в конкурсе на знание ПДД

В «Городском центре развития и научно-технического творчества детей и юношества» состоялся городской этап ежегодного традиционного конкурса «Безопасное колесо 2019». Юные инспекторы движения из разных школ Тулы соревновались в знании ПДД.

Ребята продемонстрировали знакомство с правилами дорожного движения, навыки оказания первой доврачебной помощи, знание сигналов регулировщика и основ безопасного поведения на дороге, а также соревновались в фигурном вождении велосипеда.

В творческом этапе школьники показывали художественные номера, раскрывающие деятельность юных инспекторов, а также необходимость соблюдения детьми и подростками безопасного поведения на улицах и дорогах.

По итогам соревнований лучшими стали ребята из Центра образования № 24, на втором месте – представители Центра образования № 3, а «бронзу» взяли учащиеся Гуманитарно-математического лицея. Все участники получили памятные подарки от сотрудников Госавтоинспекции.