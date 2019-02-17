новости
новости
Регистрация
Тульские школьники приняли участие в конкурсе на знание ПДД

Тульские школьники приняли участие в конкурсе на знание ПДД

Сотрудники региональной Госавтоинспекции провели для детей соревнования «Безопасное колесо 2019».

В «Городском центре развития и научно-технического творчества детей и юношества» состоялся городской этап ежегодного традиционного конкурса «Безопасное колесо 2019». Юные инспекторы движения из разных школ Тулы соревновались в знании ПДД.

Ребята продемонстрировали знакомство с правилами дорожного движения, навыки оказания первой доврачебной помощи, знание сигналов регулировщика и основ безопасного поведения на дороге, а также соревновались в фигурном вождении велосипеда.

В творческом этапе школьники показывали художественные номера, раскрывающие деятельность юных инспекторов, а также необходимость соблюдения детьми и подростками безопасного поведения на улицах и дорогах.

По итогам соревнований лучшими стали ребята из Центра образования № 24, на втором месте – представители Центра образования № 3, а «бронзу» взяли учащиеся Гуманитарно-математического лицея. Все участники получили памятные подарки от сотрудников Госавтоинспекции.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:02 +2
Другие статьи по темам
Событие
УГИБДД УМВД России по Тульской областитульская Госавтоинспекцияконкурс Безопасное колесоюные инспектора движения
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошли соревнования по смешанным единоборствам: фоторепортаж
В Туле прошли соревнования по смешанным единоборствам: фоторепортаж
Попавшая под машину в центре Тулы женщина скончалась в больнице
Попавшая под машину в центре Тулы женщина скончалась в больнице
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.