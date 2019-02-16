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Попавшая под машину в центре Тулы женщина скончалась в больнице

Попавшая под машину в центре Тулы женщина скончалась в больнице

По предварительным данным, причиной смерти мог стать перелом основания черепа.

Напомним, накануне утром, на пересечении проспекта Ленина и ул. 9 Мая 27-летний водитель Kia Rio сбил женщину-пешехода.

По информации Myslo, несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась. Среди полученных ей травм – перелом основания черепа.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На записи видно, что иномарка проезжает перекресток на разрешающий сигнал светофора и сбивает вышедшую на переход женщину.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:11 +9
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Место
Тулапроспект Ленинаулица 9 Мая

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