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«Тулица» проиграла ВК «Тюмень-ТюмГУ» первый матч 13 тура
Фото: https://tulitsa.com

«Тулица» проиграла ВК «Тюмень-ТюмГУ» первый матч 13 тура

Игра в Тюмени завершилась со счетом 3:1.

16 февраля состоялась первая игра 13 тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». «Тулица» в гостях встречалась с ВК «Тюмень-ТюмГУ»».

Как сообщает пресс-служба тульской команды, яркий волейбол и упорное стремление к победе проявились у обеих команд уже в первой партии. В начале сета команды шли «ноздря в ноздрю», а вот уже к середине партии хозяйки закрепились в лидерстве счете и завершили сет со счетом 25:20 в свою пользу. Вторая партия снова осталась за ВК «Тюмень-ТюмГУ» -25:18.

В третьей партии «Тулица» показала, на что способна.

Сразу сделав задел в 7 мячей в начале сета, наша команда смогла удержать это преимущество до конца партии. 25:18 в нашу пользу и счет матча стал 2:1.

Точка в игре была поставлена в 4-й партии. В лучших традициях «валидольных» партий, «Тулица» по ходу игры уступала 6 очков. Но к концу поединка счет сравнялся 22:22. В результате команды дошли до 24:24. Затем начались качели, которые, в основном, из-за нескольких ошибок «Тулицы» перевесили в сторону тюменской команды — 30:28 и в итоге победа ВК «Тюмень-ТюмГУ».

17 февраля, в 14.00 МСК состоится ответный поединок.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 20:03 +1
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