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Массовая инфекция в санатории «Краинка»: прокуратура проводит проверку

Массовая инфекция в санатории «Краинка»: прокуратура проводит проверку

28 человек заразились кишечной инфекцией.

По указанию прокурора Тульской области Романа Праскова в санатории «Краинка» в настоящее время проводится проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства об охране здоровья граждан.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в санатории «Краинка» зарегистрировано 28 случаев заболевания кишечной инфекцией среди пациентов. Все заболевшие — взрослые.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, с 15 февраля организован выезд всех пациентов санатория.

При проведении санитарно-эпидемиологического расследования установлены нарушения санитарных требований при организации питания. Составлен протокол о временном запрете деятельности пищеблока санатория, материалы на приостановление деятельности переданы для рассмотрения в суд.

Специалисты сделали вывод, что, предположительно, групповая заболеваемость вызвана норовирусами. Путь передачи инфекции — пищевой.

Распространению инфекции послужило неудовлетворительное санитарное состояние пищеблока и грубые нарушения санитарных норм и правил при организации общественного питания.

кстати

В ноябре 2018 года посетители «Краинки» уже жаловались на поставщика питания. Тогда Роспотребнадзор выявил следующие нарушения в отношении ООО «Отраслевое питание»:

  • допускается использование столовой посуды с отбитыми краями;
  • в моечном отделении для мытья столовой посуды отсутствуют инструкции о правилах мытья посуды с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств;
  • не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом, отсутствуют мыло, полотенца;
  • суточная проба оставляется не в полном объеме;
  • в производственном цехе допущено наличие насекомых (тараканов), не представлен договор на проведение работ по дератизации и дезинсекции помещений;
  • отсутствуют приборы для контроля температурно-влажностного режима за условиями хранения пищевых продуктов;
  • на ряд пищевых продуктов не представлены маркировочные ярлыки (этикетки) с транспортной тары.

Тогда на юрлицо наложили административный штраф в размере 40 000 рублей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:30 +1
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