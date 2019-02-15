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В Тульской области пройдет профилактическая акция «Мужское здоровье»

В Тульской области пройдет профилактическая акция «Мужское здоровье»

Все участники акции смогут бесплатно получить консультации врачей-специалистов и пройти некоторые обследования.

24 февраля с 11.00 до 16.00 в Тульской области состоится профилактическая акция «Мужское здоровье», которая будет приурочена ко Дню защитника Отечества.

Акция пройдет по следующим адресам:

  • в Туле – площадь ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2;
  • в Алексине – Центральная площадь;
  • в Ефремове – площадь ДК «Октябрьский», ул. Мира, 2;
  • в Суворове – Дворцовая площадь.

Все участники акции смогут бесплатно получить консультации врачей-специалистов и пройти следующие обследования:

  • флюорография легких;
  • осмотр полости рта, аутофлуоресцентная стоматоскопия и консультация врача-стоматолога с целью ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта;
  • дерматоскопия и осмотр врачом-дерматологом с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний и рака кожи;
  • забор крови на определение простат-специфического антигена (ПСА) для мужчин с целью выявления патологии предстательной железы;
  • электрокардиография в покое (ЭКГ);
  • измерение функционального состояния легких – спирометрия, экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина в крови.

По итогам скринингового обследования врачи-специалисты проведут консультации, дадут рекомендации по сохранению и укреплению здоровья и по дальнейшему дообследованию в госучреждениях здравоохранения.

 

Акция инициирована министерством здравоохранения Тульской области для привлечения внимания общественности к вопросам охраны здоровья мужского населения, особенно трудоспособного возраста, а также выявления и устранения факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:09 +2
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