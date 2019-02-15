В Тульской области пройдет профилактическая акция «Мужское здоровье»
Все участники акции смогут бесплатно получить консультации врачей-специалистов и пройти некоторые обследования.
24 февраля с 11.00 до 16.00 в Тульской области состоится профилактическая акция «Мужское здоровье», которая будет приурочена ко Дню защитника Отечества.
Акция пройдет по следующим адресам:
- в Туле – площадь ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2;
- в Алексине – Центральная площадь;
- в Ефремове – площадь ДК «Октябрьский», ул. Мира, 2;
- в Суворове – Дворцовая площадь.
Все участники акции смогут бесплатно получить консультации врачей-специалистов и пройти следующие обследования:
- флюорография легких;
- осмотр полости рта, аутофлуоресцентная стоматоскопия и консультация врача-стоматолога с целью ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта;
- дерматоскопия и осмотр врачом-дерматологом с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний и рака кожи;
- забор крови на определение простат-специфического антигена (ПСА) для мужчин с целью выявления патологии предстательной железы;
- электрокардиография в покое (ЭКГ);
- измерение функционального состояния легких – спирометрия, экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина в крови.
По итогам скринингового обследования врачи-специалисты проведут консультации, дадут рекомендации по сохранению и укреплению здоровья и по дальнейшему дообследованию в госучреждениях здравоохранения.
Акция инициирована министерством здравоохранения Тульской области для привлечения внимания общественности к вопросам охраны здоровья мужского населения, особенно трудоспособного возраста, а также выявления и устранения факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях.