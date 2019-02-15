Тульскую область отметили за реализацию проекта «Умный город»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Этот проект реализуется в Туле и в Новомосковске.

15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи наградили победителей конкурса лучших стендов регионов, реализующих проект «Умный город».

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис наградил два региона, в том числе Тульскую область.

Награду получил заместитель председателя правительства – министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин.

- Работа, которую мы делаем по проекту «Умный город» в Новомосковске и Туле, серьезная и непростая. Но сегодня мы видим конкретные результаты и положительную оценку жителей и понимаем, что движемся в правильном направлении, – отметил Григорий Лаврухин.

Пилотный проект «Умный город – Новомосковск» реализуется по 16 направлениям в сферах жилищно-коммунального хозяйства, общественной безопасности, транспорта и городского управления.

Планируется, что проект «Умный город» войдет в состав нацпроекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Он предусматривает создание эффективной системы управления городским хозяйством, безопасных и комфортных условий для жизни горожан.