Тульская область на Российском инвестфоруме-2019: итоги первого дня

В Сочи завершается первый день «Российского инвестиционного форума 2019». Тульскую область на нём представляет делегация во главе с Алексеем Дюминым, который принял участие панельных сессиях форума.

Стенд Тульской области на форуме посетил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Алексей Дюмин поблагодарил его за поддержку особой экономической зоны «Узловая», рассказал о подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля и обновлении исторического центра Тулы.

На площадках РИФ-2019 были подписаны соглашения о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов совместно с коммерческими компаниями и другими регионами. Итак, что дал Тульской области первый день «Российского инвестиционного форума-2019»:

Производство выварочной соли в ОЭЗ «Узловая»

Соглашение подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «Кекстон» Виктор Лабусов. Проект предусматривает строительство производства выварочной соли мощностью 160 000 тонн в год в индустриальном парке «Узловая». Объем инвестиций более 3,2 млрд рублей, 65 рабочих мест.

– Проект будет способствовать импортозамещению, так как в России более 40% всей пищевой соли приобретается за рубежом. Тульская область обладает крупнейшими в Центральном федеральном округе запасами каменной соли, и у нас есть огромный потенциал для дальнейшего развития её добычи, – отметил Алексей Дюмин.

В 2016 году компания «Кекстон» получила лицензию на право добычи поваренной соли в Новомосковском месторождении – крупнейшем в ЦФО и СЗФО РФ по утвержденным запасам каменной соли. Площадь лицензионного участка – 112 га. Объем разведанных и утвержденных запасов каменной соли категории А, В и С1 на данном участке составляет 96 млн тонн каменной соли.

Три фермы крупного рогатого скота и комплекс по переработке овощей и картофеля от «Мираторга»

Соглашение подписали губернатор Тульской области и президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник. ООО «Мираторг-Орел» планирует построить в Тульской области предприятие по переработке плодоовощной продукции и картофеля. В инвестиционный проект предполагается вложить порядка 1,28 млрд рублей.

ООО «Брянская мясная компания» намерена создать три фермы с пастбищным содержанием крупного рогатого скота мясного направления. Объем инвестиций в этот проект – 3 млрд рублей. Планируется создание 180 рабочих мест.

– Реализация проектов позволит укрепить позиции Тульской области в производстве овощной продукции, увеличить в регионе крупного поголовье рогатого скота мясного направления, – сказал Алексей Дюмин.

– Мы уверены в существенном потенциале региона с точки зрения развития мясного скотоводства и планируем увеличить поголовье в Тульской области до более 65 тысяч голов к 2020 году. Вертикально-интегрированное производство овощей – закономерный этап в развитии «Мираторга» как многопрофильного агропромышленного холдинга. Благодаря эффективному взаимодействию и конструктивному диалогу, мы имеем возможность открывать в области новые производственные объекты, создавая при этом рабочие места с конкурентной заработной платой, – отметил Виктор Линник.

Производство куриных яиц

Соглашение об инвестпроекте подписали губернатор Алексей Дюмин и заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Птицефабрика «Тульская» Геннадий Ткаченко. Компания планирует расширить производственные мощности для увеличения производства куриного яйца до 467 млн штук в год. Общий объем инвестиций – 1,424 млрд рублей, 110 рабочих мест.

Модернизация производства молочного комбината в Узловой

Соглашение подписал генеральный директор ООО «Узловский молочный комбинат» Эдуард Афромеев. В реконструкцию и модернизацию производства планируется вложить более 200 млн рублей и создать 30 новых рабочих мест, увеличить объёмы продукции и вывести её качество на новый уровень.

Животноводческий комплекс в Суворовском районе

Соглашение со стороны инвестора подписал учредитель ООО «Агрофармтрест» Сергей Еремин. Сельхозпредприятие планирует создать в Суворовском районе племенную базу крупного рогатого скота, построить завод по переработке молока и производству спортивного питания. Объем инвестиций 1 млрд рублей, создание 80 рабочих мест.

Новое предприятие по выращиванию и переработке зерновых и масленичных культур

Соглашение со стороны инвестора подписал учредитель ООО «КубАгро» Давид Коченов. Объем инвестиций 250 млн рублей, создание 20 рабочих мест. «Проект «КубАгро» – это продолжение инвестиционной деятельности компании «Кубань-Масло», крупного регионального переработчика масличных культур. Его цель – создание собственной сырьевой базы и мощностей по хранению зерновых, зернобобовых и масличных культур. Введены в производство 2,5 тыс. га земли. Приобретена сельхозтехника.

Завод по производству фруктового пюре в Белеве

Соглашение подписали губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «Белевский консервный завод» Саак Саакян. Объем инвестиций - до 500 млн рублей, создание 60 рабочих мест. К реализации проекта компания приступит уже в 2019 году.

Завод металлических дверей в Богородицком районе

Соглашение подписали Алексей Дюмин и генеральный директор ООО ТПО «Промет» Евгений Петров. Компания заинтересована в строительстве на территории Богородицкого района завода по производству металлических дверей. Планируемый объем инвестиций - до 1,25 млрд рублей, в том числе в строительство – 900 млн рублей, на приобретение оборудования – 350 млн рублей. Будет создано до 500 рабочих мест.

Реконструкция энергоблока Щекинской ГРЭС

Соглашение подписали Алексей Дюмин и представитель ООО «Щекинская ГРЭС» Георгий Бусыгин. Благодаря проекту на одной из крупнейших электростанций в Тульской области будет полностью реконструирован один из энергоблоков мощностью 200 МВт. Это повысит надежность и эффективность работы энергосистемы. Объем инвестиций составит 7,5 млрд рублей, 30 рабочих мест.

Модернизация литейного производства

Со стороны инвестора соглашение подписал генеральный директор ЗАО «Индустрия Сервис» Александр Дедикин. Эта тульская компания производит оборудование для цементной промышленности и карьерной техники. Инвестпроект позволит модернизировать литейное производство и увеличить выпуск запчастей для экскаваторной техники. Объем инвестиций составит 150 миллионов рублей.

Производство армированных трубопроводов

Со стороны инвестора соглашение подписал генеральный директор ООО «Энергомаш» Денис Пашков.

Компания планирует создать мощности для изготовления компонентов для газогенераторов и производство армированных трубопроводов. Общий объем инвестиций двух проектов – 1,4 млрд рублей, 400 рабочих мест. Проекты реализуются при активном сотрудничестве с Керченским металлургическим заводом.

Строительство чугунолитейного завода в Щекинском районе

Со стороны инвестора соглашение подписал генеральный директор, учредитель ООО «ПКФ Радимакс» Виталий Кузнецов. ООО «ПКФ Радимакс» специализируется на производстве, декорировании в стиле ретро и продаже чугунных радиаторов отопления под собственной торговой маркой RetroStyle. Ассортиментный портфель – более 25 моделей радиаторов и более 75 типоразмеров. Инвестиции в проект «Строительство чугунолитейного завода» составят до 140 млн рублей, будет создано до 100 новых рабочих мест. В апреле 2019 года планируется заключение договоров на поставку чугунолитейного оборудования, в ноябре – завоз оборудования и пусконаладочные работы.

Модернизация инфраструктуры технопарка «Пластик» в Узловой

Соглашение подписал генеральный директор ОАО «Пластик» Николай Кизимов. Предприятие планирует создать энергоэффективную инфраструктуру промышленной площадки. Это даст возможность привлечь новых инвесторов на производственные мощности этого частного индустриального парка. Объем инвестиций – 400 млн рублей, 70 рабочих мест.

Проекты цифровизации с «Мегафоном», «ЭР-Телеком Холдингом» и «Почта Банком»

Соглашение о сотрудничестве правительства Тульской области с ПАО МегаФон подписали губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян. Предмет соглашения – долгосрочное взаимодействие по развитию цифровой экономики Тульской области.

– Наша цель – стать основным партнером государства в развитии «Умного города, – отметил Геворк Вермишян.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев подписали соглашение о старте масштабного проекта по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, цифровой экономики и комфортной городской среды в Тульской области. Проект предусматривает создание в Туле и Новомосковске сети базовых станций для предоставления услуг «Интернета вещей». Также планируется интеграция элементов системы «Умный город» в существующую региональную ИТ-инфраструктуру, что позволит повысить ее надежность и эффективность. В проект будет инвестировано порядка 500 млн рублей.

Соглашение о развитии финансовых ресурсов для предпринимательства и предоставлении организациям и гражданам широкого спектра высококачественных банковских услуг подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент – председатель правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко. Это позволит нарастить сеть обслуживания на базе почтовых отделений, сделать финансовые услуги более доступными для жителей села.