В День святого Валентина в Туле поженились 14 пар

В четверг, 14 февраля, в Туле сыграли свадьбу 14 пар. По данным комитета Тульской области по делам ЗАГС, всё прошло в штатном режиме, никакого праздничного ажиотажа не было – в среднем в городском Дворце бракосочетаний ежедневно заключается от 10 до 15 браков.

Главным семейным праздником для россиян является 8 июля – День семьи, любви и верности. Эта дата пользуется огромной популярностью у будущих молодоженов. Ежегодно в Туле 8 июля вступают в брак до 60 пар. Регистрации брака проходят по специальным сценариям.

В тульском Дворце бракосочетания каждый последний вторник месяца для будущих молодожёнов проводятся бесплатные тренинги «Готов к семейной жизни». Психологи помогают будущим супругам создать доверительное пространство в отношениях, научиться взаимодействовать и слышать партнера.