Экс-полицейскому из Суворова, обманувшему соседей почти на 1,5 млн рублей, вынесли приговор

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Мужчина обвинялся в крупном мошенничестве. Он проведет шесть лет в колонии общего режима и заплатит штраф в 300 тысяч рублей.

Доказательства, собранные Суворовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему бывшему майору полиции Олегу Копылову. Как сообщает пресс-служба ведомства, он обвинялся в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Напомним, в августе 2014 года жители поселка Ханино Суворовского района провели сход граждан по вопросам газификации жилых домов. Копылов сообщил, что как сотрудник полиции, он может посодействовать в проведении работ. Мы подробно писали об этой истории здесь.

В следующем году жители Ханино избрали казначея и собрали деньги на газификацию поселка – почти два миллиона рублей. Эта сумма была передана под роспись полицейскому – для оплаты подготовки проектно-сметной документации.

В октябре 2015 года Копылов заплатил 500 тысяч рублей за подготовку необходимых документов, а оставшиеся деньги – 1 480 000 рублей, передал якобы на хранение своей знакомой – риэлтору Екатерине Д. Жители предполагали, что он просто «прокрутил» их деньги, желая получить проценты.

Жители поселка обратились в правоохранительные органы. После возбуждения уголовного дела Копылов был заключен под стражу и уволен из органов внутренних дел. Следствие приостанавливалось из-за «не установления подозреваемых». Потерпевшие в рамках личного приёма обратились к руководителю СУ СК России по Тульской области Александру Старикову, после чего следственные действия активизировались.

В итоге суд приговорил Копылова к шести годам лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей. Отбывать наказание бывший полицейский будет в исправительной колонии общего режима.