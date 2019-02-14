Фонд президентских грантов проведет обучение для тульских НКО

Мероприятия будут посвящены подготовке и участию в конкурсе грантов в 2019 году, а также формированию отчетности по грантам.

Фонд президентских грантов 18 и 19 февраля проведёт в Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля обучающие мероприятия для некоммерческих организаций региона.

18 февраля состоится тренинг «Как доработать проект до победы в конкурсе президентских грантов» для некоммерческих организаций, не получавших грантовой поддержки в 2017-2018 годах.

Сотрудники Фонда проведут практический разбор основных ошибок, допускаемых при составлении заявок, который поможет авторам проектов более тщательно проработать заявку на новый грантовый конкурс.

Ключевым спикером мероприятия выступит советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов.

Программа тренинга:

9:30 – 10.00 – регистрация и сбор участников,

10.00 – 12.00 – презентация по основам социального проектирования и частым ошибкам в заявках,

12.00 – 13.00 – кофе-брейк,

13.00 – 15.00 – практическая работа в группах по разбору заявок. В качестве модераторов групп выступят сотрудники Фонда,

15.00 – 16.00 – обед,

16.00 – 18.00 – продолжение практической работы в группах,

18.00 – 18.30 – подведение итогов.

Во вторник, 19 февраля, в 10.00 состоится семинар по отчетности для некоммерческих организаций Тульской области, которые уже получали президентские гранты. Мероприятие проведет руководитель проектов департамента экспертизы и мониторинга Фонда президентских грантов Дмитрий Черняев.

Представители тульских НКО узнают, как избежать проблем при подготовке отчетности, какие документы и материалы помогут правильно подготовить отчеты, на что следует обязательно обращать внимание при подготовке аналитического отчета.