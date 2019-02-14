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15 февраля в Туле на ул. Ф. Энгельса временно ограничат движение

15 февраля в Туле на ул. Ф. Энгельса временно ограничат движение

Это связано с проведением работ по удалению аварийных деревьев.

Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу сообщает, что движение для автотранспорта будет закрыто на участке от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова с 9.30 до 16.00.

Водителей просят своевременно выбирать пути объезда.

сегодня, в 15:04 +2
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