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ГИБДД предупреждает тульских автомобилистов об ухудшении погодных условий

ГИБДД предупреждает тульских автомобилистов об ухудшении погодных условий

Будьте внимательны и осторожны на дороге, соблюдайте ПДД!

По прогнозам синоптиков, на территории Тульской области ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагично.

Уважаемые водители, помните, что при снегопаде следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге: неукоснительно соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.

Во избежание ДТП в условиях снегопада строго соблюдайте скоростной режим.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния. «Новички» нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, так как не обладают в должной мере необходимыми навыками управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.

Действия каждого участника дорожного движения, в том числе и пешехода, должны быть понятны, предсказуемы и безопасны для всех.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге светоотражающими элементами, особенно в тёмное время суток.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию, как на территории города, так и на федеральных трассах.

  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00 или 32-45-02;
  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-44-10.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:11 +3
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