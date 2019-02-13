По факту нападения на общественника из Суворова полиция возбудила уголовное дело
Статья – причинение средней тяжести вреда здоровью.
Как стало известно Myslo, в межмуниципальном отделе МВД России «Суворовский» возбуждено уголовное дело по заявлению местного предпринимателя и общественника, блогера Алексея Риттера.
По словам Алексея Риттера, он был избит двумя неизвестными мужчинами 9 февраля. Блогер рассказал, что нападавшие избили его битами и разбросали на месте ЧП четное количество красных гвоздик.
Риттер рассказал, что у него черепно-мозговая травма, повреждены рука и позвоночник, сломано ребро. Он находится в больнице и проходит обследования.
– Пока даже не знаю, все ли повреждения у меня выявили, – рассказал Риттер Myslo в телефонном разговоре. – Постоянно находят что-то новое.
Полиция возбудила дело по ст. 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Подозреваемые пока не установлены.