По факту нападения на общественника из Суворова полиция возбудила уголовное дело

Как стало известно Myslo, в межмуниципальном отделе МВД России «Суворовский» возбуждено уголовное дело по заявлению местного предпринимателя и общественника, блогера Алексея Риттера.

По словам Алексея Риттера, он был избит двумя неизвестными мужчинами 9 февраля. Блогер рассказал, что нападавшие избили его битами и разбросали на месте ЧП четное количество красных гвоздик.

Риттер рассказал, что у него черепно-мозговая травма, повреждены рука и позвоночник, сломано ребро. Он находится в больнице и проходит обследования.

– Пока даже не знаю, все ли повреждения у меня выявили, – рассказал Риттер Myslo в телефонном разговоре. – Постоянно находят что-то новое.

Полиция возбудила дело по ст. 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Подозреваемые пока не установлены.