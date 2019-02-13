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По факту нападения на общественника из Суворова полиция возбудила уголовное дело

По факту нападения на общественника из Суворова полиция возбудила уголовное дело

Статья – причинение средней тяжести вреда здоровью.

Как стало известно Myslo, в межмуниципальном отделе МВД России «Суворовский» возбуждено уголовное дело по заявлению местного предпринимателя и общественника, блогера Алексея Риттера.

По словам Алексея Риттера, он был избит двумя неизвестными мужчинами 9 февраля. Блогер рассказал, что нападавшие избили его битами и разбросали на месте ЧП четное количество красных гвоздик.

Риттер рассказал, что у него черепно-мозговая травма, повреждены рука и позвоночник, сломано ребро. Он находится в больнице и проходит обследования.

– Пока даже не знаю, все ли повреждения у меня выявили, – рассказал Риттер Myslo в телефонном разговоре. – Постоянно находят что-то новое.

Полиция возбудила дело по ст. 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Подозреваемые пока не установлены.

 

Статья 112 УК РФ. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:30 +4
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