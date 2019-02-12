новости
новости
Регистрация
БК «Арсенал» сыграет четыре матча в Туле
Фото из архива Myslo.

БК «Арсенал» сыграет четыре матча в Туле

Приходите поддержать спортсменов!

Баскетболисты «Арсенала» приглашают болельщиков на домашние матчи, которые состоятся в Туле в СК «Новое поколение». 17 и 18 февраля команда Виктора Ускова сыграет с «Эльбрусом» из Черкесска. Начало матчей в 14.00 и 19.00 соответственно.

21 и 22 февраля БК «Арсенал» примет на своей площадке «Динамо» из «Ставрополя». Игры состоятся в 19.00 и 17.00 соответственно.

Вход на матчи свободный.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:17 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
БК Арсеналбаскетболбаскетбольные матчи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как неравнодушные туляки спасали сбитую машиной собаку
Как неравнодушные туляки спасали сбитую машиной собаку
Заместителя главы администрации Суворовского района обвиняют в злоупотреблении полномочиями
Заместителя главы администрации Суворовского района обвиняют в злоупотреблении полномочиями
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.