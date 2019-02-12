БК «Арсенал» сыграет четыре матча в Туле

Фото из архива Myslo.

Баскетболисты «Арсенала» приглашают болельщиков на домашние матчи, которые состоятся в Туле в СК «Новое поколение». 17 и 18 февраля команда Виктора Ускова сыграет с «Эльбрусом» из Черкесска. Начало матчей в 14.00 и 19.00 соответственно.

21 и 22 февраля БК «Арсенал» примет на своей площадке «Динамо» из «Ставрополя». Игры состоятся в 19.00 и 17.00 соответственно.

Вход на матчи свободный.