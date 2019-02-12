Где в Туле отключат свет 13 февраля
В областном центре пройдут плановые работы.
Электричество отключат с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- пос. Косая Гора: Орловское шоссе, 10-56 (чётн.), 19-45 (нечётн.),
- ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.),
- ул. Генерала Горшкова, 11-а, 12-а, 8, 9, 10,
- ул. Прогресса, 2-36 (чётн.), 1-35 (нечётн.), 2-а,
- пер. Стандартный, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- ул. Чкалова, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
- ул. Калинина, 3, 4, 9, 12,
- ул. Набережная, 1-а-13,
- ул. Нормандии Неман, 20-36 (чётн.),
- ул. Галкина, 276-288 (чётн.), 239-261 (нечётн.),
- ул. Токарева, 37,
- пер. Дачный, 1-11,
- пер. Доменный, 1-13,
- ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Сортировочная, 1-10-а,
- ул. Кутузова, 177-217 (нечётн.), 122-128 (чётн.),
- Епифанское шоссе, 1-25 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- ул. Дачная, 11-22,
- ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-а-32 (чётн.),
- ул. Бардина, 10, 12, 14,
- ул. Мартеновская, 26, 28,
- ул. Разливочная, 1-13,
- ул. Коксовая, 1-14,
- пос. Октябрьский: 9-й пр-д, 34, 39-а,
- 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
- 11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
- 13-й пр-д, 2-12-а,
- ул. Карпова, 32, 34, 44,
- Мясново: ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а, 59, 63,
- ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
- 9-й пр-д, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.),
- ул. Воздухофлотская, 48-54,
- 10-й пр-д, 39,
- 11-й пр-д, 10-39, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.);
- 12-й пр-д, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.)
- ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 9-а, 11, 30, 59, 7,
- Одоевское шоссе, 27-б-53 (нечётн.),
- 2-й Шоссейный пер., 15-32.
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