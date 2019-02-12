новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат свет 13 февраля

Где в Туле отключат свет 13 февраля

В областном центре пройдут плановые работы.

Электричество отключат с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • пос. Косая Гора: Орловское шоссе, 10-56 (чётн.), 19-45 (нечётн.),
  • ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.),
  • ул. Генерала Горшкова, 11-а, 12-а, 8, 9, 10,
  • ул. Прогресса, 2-36 (чётн.), 1-35 (нечётн.), 2-а,
  • пер. Стандартный, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
  • ул. Чкалова, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 3, 4, 9, 12,
  • ул. Набережная, 1-а-13,
  • ул. Нормандии Неман, 20-36 (чётн.),
  • ул. Галкина, 276-288 (чётн.), 239-261 (нечётн.),
  • ул. Токарева, 37,
  • пер. Дачный, 1-11,
  • пер. Доменный, 1-13,
  • ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Сортировочная, 1-10-а,
  • ул. Кутузова, 177-217 (нечётн.), 122-128 (чётн.),
  • Епифанское шоссе, 1-25 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Дачная, 11-22,
  • ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-а-32 (чётн.),
  • ул. Бардина, 10, 12, 14,
  • ул. Мартеновская, 26, 28,
  • ул. Разливочная, 1-13,
  • ул. Коксовая, 1-14,
  • пос. Октябрьский: 9-й пр-д, 34, 39-а,
  • 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
  • 11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
  • 13-й пр-д, 2-12-а,
  • ул. Карпова, 32, 34, 44,
  • Мясново: ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а, 59, 63,
  • ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
  • 9-й пр-д, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 48-54,
  • 10-й пр-д, 39,
  • 11-й пр-д, 10-39, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.);
  • 12-й пр-д, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.)
  • ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 9-а, 11, 30, 59, 7,
  • Одоевское шоссе, 27-б-53 (нечётн.),
  • 2-й Шоссейный пер., 15-32.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:52 +1
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат светотключение электроэнергииплановые отключения электричестваотключение света
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Новомосковска пошёл на преступление, чтобы продать машину
Житель Новомосковска пошёл на преступление, чтобы продать машину
Мошенник пытался получить от тулячки полмиллиона рублей, чтобы подкупить судью
Мошенник пытался получить от тулячки полмиллиона рублей, чтобы подкупить судью
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.