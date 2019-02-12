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Житель Новомосковска пошёл на преступление, чтобы продать машину

Житель Новомосковска пошёл на преступление, чтобы продать машину

Мужчина пытался подкупить судебного пристава и добиться снятия ограничений с автомобиля.

В Новомосковске следователи СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». Подозреваемый – 34-летний местный житель.

По предварительной информации, накануне мужчина пытался передать судебному приставу 20 тысяч рублей за снятие с автомобиля запрета на регистрационные действия. Предположительно, он собирался продать машину, но не смог перерегистрировать её из-за многочисленных долгов.

Пристав отказался от денег, взяткодателя задержали сотрудники регионального УФСБ. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:33 +2
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Место
Тульская областьНовомосковск

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