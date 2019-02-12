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Мошенник пытался получить от тулячки полмиллиона рублей, чтобы подкупить судью

Мошенник пытался получить от тулячки полмиллиона рублей, чтобы подкупить судью

Передача денег происходила под контролем сотрудников полиции. Мужчину задержали.

В Пролетарском районе областной столицы сотрудниками регионального СУ СК России  возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере».

Как сообщает пресс-служба ведомства, 42-летний мужчина, зная, что его знакомая пытается обжаловать решение судьи Ленинского районного суда об отказе в признании недействительным договора дарения, предложил ей «решить вопрос» за 500 тысяч рублей. При этом на самом деле таких возможностей у мошенника не было, он ввёл свою жертву в заблуждение.

Утром 12 февраля подозреваемый получил от женщины требуемую сумму – часть купюр заменили муляжом, а сразу после передачи денег мужчину задержали сотрудники УМВД России по Тульской области. Следователи проводят обыски по месту жительства и регистрации подозреваемого. Расследование продолжается.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +2
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